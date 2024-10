Il team Benosports fa incetta di medaglie

Il Team Pickleball Benosports è stato protagonista al torneo disputato Tocco da Casauria in provincia di Pescara, un piccolo paese dove è stata fondata la prima società italiana di pickleball, grazie ad un gruppo di appassionati che ha voluto emulare le società americane. L’associazione sportiva in terra abruzzese ha conquistato delle medaglie importanti, in una manifestazione molto seguita, dove hanno partecipato molti atleti appassionati di questa disciplina. Nella categoria Over 60 la medaglia d’oro è andata ai ravennati Enrico Crocetti e Gianluca Nassetti. Negli Over 50 il primo posto se lo sono aggiudicati Filippo Parmiani di Ravenna e Gianluca Nassetti che quindi bissa l’oro. Non solo, Nassetti ha conquistato anche due medaglie d’argento, nelle categorie del doppio misto e del singolo over. Nel doppio misto over, Fabio Costa di Imola ha invece conquistato il gradino più basso del podio, portando a casa una buona medaglia di bronzo. Mirco Benini, presidente della Benosports, è molto soddisfatto: "Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, che sono il frutto del lavoro quotidiano svolto nei campi di allenamento del centro Eurocamp sulla spiaggia Ponente di Cesenatico, al Circolo Zavaglia di Ravenna, al circolo tennis di Castiglione di Ravenna ed al Fantini Club di Cervia. Recentemente abbiamo aperto anche una scuola per tutti i livelli e tutte le fasce di età, pertanto siamo certi che ulteriori soddisfazioni non tarderanno ad arrivare per i nostri colori. Ricordiamo che a maggio 2025 si svolgerà la quarta edizione del Pickleball Raduno al Palazzetto dello Sport di Cesenatico sul lungomare Ponente, e sarà una buona occasione per sfidarsi all’insegna della competizione e soprattutto del divertimento, con la previsione di avere almeno 800 appassionati. L’associazione Pickleball Benosports oggi conta 400 praticanti che abitualmente si ritrovano negli impianti sportivi ed i numeri sono in crescita, tant’è che i dirigenti si stanno organizzando per poter disporre di altri campi nelle cittadine romagnole. Nella stagione autunnale e invernale, la società organizza molte serate in diversi campi, con gli sponsor che mettono a disposizione gadget e premi, sempre senza spingere troppo nell’agonismo e nella competizione. Le persone interessate ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva possono contattare l’associazione sportiva dilettantistica Benosports al 392 5716629, oppure direttamente in uno dei campi dove gli affiliati si allenano. Il pickleball è una disciplina in espansione che deriva dal tennis e si gioca su una superficie che è un quarto di un campo da tennis, senza dover adottare modifiche strutturali agli impianti, come invece ad esempio avviene per il paddle.

Giacomo Mascellani