Il team del Bufalini porta in Europa le tecniche sulle fistole arterovenose
4 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
Un nuovo contributo per il trattamento delle patologie vascolari cerebrali attraverso approcci chirurgici mini-invasivi arriva dall’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il team del reparto cesenate, diretto dal dottor Luigino Tosatto, porterà al Congresso Europeo di Neurochirurgia in programma a Vienna da domani a giovedì, i dati preliminari sull’applicazione di una tecnica innovativa e minimamente invasiva per il trattamento delle fistole arterovenose durali etmoidali, rare anomalie vascolari che si verificano all’interno del cranio e che possono portare anche a gravi emorragie cerebrali. La tecnica è stata pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Neurosurgery con la firma del dottor Marcello D’Andrea, responsabile della struttura semplice neurochirurgia vascolare e del basicranio. "Questa metodica – spiega il dottor D’Andrea - è già utilizzata con successo al Bufalini e consiste in un approccio sopraorbitario sopraciliare assistito da endoscopio, una procedura mini-invasiva che permette di accedere alla base del cranio attraverso una piccola incisione appena sopra il sopracciglio e di ottenere risultati clinici ottimali, riducendo i tempi di degenza dei pazienti". La presentazione al congresso europeo sarà un’opportunità per condividere i risultati di questa tecnica innovativa con la comunità scientifica internazionale.

Nella foto: dottori D’Andrea e Tosatto.

