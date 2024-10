Il team targato Bcc Romagnolo cade contro i giovani Mo.Re

Per il mondo della pallavolo cesenate è stato un fine settimane dalle due facce, visto che al successo in trasferta nel torneo di B1 della squadra femminile, ha fatto da contraltare l’esordio amaro della squadra di serie D maschile. Il gruppo targato Bcc Romagnolo e allenato dai coach Giovanni Rizzo e Maurizio Graziani, ha infatti perso 1-3 (21-25, 24-26, 25-14, 18-25) contro la giovane formazione di Mo.Re Volley proveniente dalla provincia di Modena. I primi due parziali del match iniziano alla stessa maniera, con Cesena che costruisce un discreto vantaggio, senza però riuscire a mantenerlo. Dall’altre parte del campo infatti, gli ospiti prima tarano la loro difesa e poi recuperano progressivamente terreno arrivando ad aggiudicarsi così entrambi i set in rimonta. Nel terzo, il Volley Club sembra aver preso più fiducia: inizia bene e conclude ancora meglio, mantenendo il Mo.Re a debita distanza fino in fondo. Nel quarto set servirebbero le conferme decisive che aprirebbero le porte al tiebreak, invece in campo prevalgono la grinta e la voglia di vincere degli emiliani che si impongono 25-18, lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca per una gara che avrebbe certamente potuto chiudersi con un esito diverso, se i momenti decisivi fossero stati gestiti diversamente. Il bicchiere è in ogni caso mezzo pieno, sia perché il campionato è appena iniziato e dunque la strada da fare è ancora lunga, sia per via del fatto che il vero grande successo della serata è stata la numerosa presenza da parte del pubblico, che ha gremito gli spalti della palestra Ipsia Comandini.