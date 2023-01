Il teatro canzone tra ironia e giochi di parole nell’originale spettacolo del duo Le Scians

Uno spettacolo musicale ironico e fuori da ogni cliché. Le Scians, l’eclettico duo formato da Valentina Mattarozzi alla voce e Francesca Bellière al pianoforte sarà stasera alle 21 al teatro Petrella di Longiano. Con ’Teatro canzone’ le due artiste portano in scena alcuni successi della storia della musica italiana rivisitandoli dal punto di vista armonico e stilistico. I brani vengono smontati e rimontati in un melange di fantasia ed eleganza, ironia e intensità. Le Scians incrociano il pop con il jazz e lo fondono nel teatro canzone dando vita a un divertissement teatrale che si dipana tra depistaggi e finta normalità, giochi di parole, melodie e di strani casi di francesismo, passando da momenti ironici, grotteschi ad altri emotivamente intensi.

Al centro, la donna e le tematiche che vi ruotano attorno viste non con l’ottica da ’femminismo gridato’ ma come un manifesto sul femminismo in senso contemplativo e umano. Mattarozzi ha al suo attivo, in un ricco curriculum artistico, esperienze di cabarettista, ballerina, attrice, autrice e compositrice. Bellière inizia da bambina lo studio del pianoforte fino ad appassionarsi al jazz e vanta numerose collaborazioni ed esibizioni.

Biglietti su LiveTicket. Ingresso intero a 15 euro, ridotto a 6 euro, esclusi i diritti di prevendita.