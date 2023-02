Il teatro come tribunale nel giallo di Christie

Il teatro comunale di Cesenatico ospita un evento clou della stagione invernale, realizzato su un grande successo di Agatha Christie. L’appuntamento è domani sera alle 21, quando sul palcoscenico verrà messo in scena ’Testimone d’accusa’. Lo spettacolo è centrato sulla perfezione di un meccanismo fatto di continui e inaspettati colpi di scena, che ne caratterizza la trama più della psicologia dei personaggi. La storia parte da una donna tradita dal marito più giovane: un elemento fortemente autobiografico, in quanto Agatha Christie fu tradita dal primo marito (di cui però portò sempre il cognome), e sposò poi un uomo molto più giovane di lei. Il testo teatrale non concede tregua alla tensione, affonda come una lama di coltello affilatissima nella schiena di chi osserva. La maestra del giallo si rivela un genio ed in questo lavoro, più che in ’Trappola per topi’ e più che in ’Dieci piccoli indiani’, la sua creazione luccica in tutto il suo splendore. Mettere in scena ’Testimone d’accusa’ richiede un cast di livello superiore e un realismo rigidissimi con l’aiuto di mezzi scenografici e recitativi. Nello spettacolo di domani sera al comunale di Cesenatico Paolo Triestino sostituisce Giorgio Ferrara, mentre gli altri interpreti sono Vanessa Gravina, nelle panni di una donna bella, brava e impossibile; Giulio Corso, uno dei migliori attori dell’ultima generazione, e altri otto attori, tutti perfettamente aderenti ai ruoli, che sono Yaser Mohamed, Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Paola Sambo, Michele Demaria, Erika Puddu e Lorenzo Vanità. La regia è di Geppy Glejeses, già visto in questa stagione, quando ha recitato in ’Servo di scena’. Ci sono elementi che rendono questo spettacolo davvero speciale, visto che i sei giurati saranno scelti tra il pubblico, per seguire il giallo ed emettere il verdetto. Inoltre in scena ci sarà lo stenografo che scriverà, con il tipico ticchettio, tutti i verbali del processo su una macchina stenografica autentica del 1948, perfettamente a tema dunque, per una commedia scritta nel 1953.

I posti sono tutti esauriti da giorni e la biglietteria aprirà un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo, quindi alle 19.30. Potranno trovare posto soltanto coloro che riescono ad avere la possibilità lasciata da eventuali persone che non ritirano il biglietto prenotato. Le persone interessate possono avere informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro situato in via Armellini sul porto dove c’è il Museo della Marineria (0547 79274), dalle 10 del mattino a mezzogiorno, oppure inviando una mail a [email protected]

Giacomo Mascellani