"Il tempio di Sarsina, tesoro da valorizzare"

"Preservare e incentivare il recupero della nostra cultura e delle nostre radici è valorizzare un tesoro". Questo è il pensiero del deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri all’indomani dell’incontro al quale ha partecipato presso il ministero della Cultura con il ministro Alessandro Giuli, la Soprintendenza, il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami e il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini accompagnato dal vice Gianluca Suzzi e dall’ingegner Mauro Fabbretti. Al centro dell’appuntamento, voluto e richiesto da Fratelli d’Italia che da principio segue i progetti unitamente agli amministratori coinvolti, è stato il ritrovamento archeologico presso il comune di Sarsina per il quale nel 2024 sono già stati stanziato 1.5 mln a cui seguiranno ulteriori risorse nel triennio. "Ringrazio il governo, il ministro Giuli e il capogruppo Bignami per l’ennesima dimostrazione di attenzione e vicinanza al territorio" ha aggiunto il deputato Buonguerrieri.

Molto soddisfatto il sindaco Cangini: "Siamo grati al ministro Giuli per la sua sensibilità e il suo impegno concreto nel promuovere la valorizzazione di Sarsina e dell’area del Capitolium. Il suo interesse dimostra l’importanza che il governo attribuisce alla tutela e alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale. Nelle prossime settimane avremo l’onore di accoglierlo a Sarsina, occasione durante la quale definiremo insieme i prossimi passi per il completamento degli scavi e lo sviluppo dell’area con i servizi annessi. Siamo pronti a lavorare con determinazione per renderlo una realtà".