Il tempo scorre e gli altri non aspettano

Il potere logora chi non ce l’ha e il silenzio fa altrettanto con chi aspetta. A Cesena in queste settimane ad aspettare sono in tanti. Mister Domenico Toscano, prima di tutti, e con lui un’intera città, a prescindere dal fatto che il popolo bianconero tifi per la conferma del tecnico dei record o piuttosto che veda di buon occhio anche un avvicendamento. Perché in effetti ora non è tanto questione di cosa scegliere, ma di scegliere. A un bivio, se prendi la strada giusta o sbagliata lo scopri guidando, ma di certo se non scegli, finisci con l’arenarti contro lo spartitraffico.

La Cesena pallonara ha già alle spalle una lunga estate fatta di altrettanto lunghi silenzi, quando dalla società a stelle e strisce non arrivavano segnali. Volendo restare pragmatici, dalla sala dei bottoni potrebbero semplicemente argomentare che il silenzio societario (allora si dibatteva sull’affaire Lewis-Aiello) ha comunque portato alla promozione. Tutto quello che è stato fatto, parlando, sussurrando o cucendosi la bocca, è valso un capolavoro, serve riconoscerlo. E per questo serve riconoscere credito a chi era - ed è tuttora - al timone.

E’ un fatto. I fatti però dicono anche che il vantaggio temporale del Cavalluccio sta finendo e i vantaggi, di qualunque tipo, bisogna sempre tenerseli. Toscano, sì? Toscano, no? Si scelga e lo si dica. Perché niente è peggio di Toscano, forse. Nell’oceano del ’forse’ nuotano dubbi, veleni, ripicche, dietrologie, complottismi e germogli di rimpianti. Tutti ingredienti dei quali chi ha stravinto il campionato non ha assolutamente bisogno.

Luca Ravaglia