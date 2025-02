Il tesoro dei beni smarriti. C’è anche una motosega

Oltre trecento oggetti rinvenuti nel corso del 2024, un quinto restituiti ai legittimi proprietari. E’ il ‘bilancio’ dell’attività della polizia locale cesenate nel campo beni smarriti, dimenticati o osttratti illecitamente e poi mafgari abbandonati. L’anno scorso ne sono stati rinvenuti 323, in 71 casi restituiti ai proprietari. Si va dal denaro, 1.137 euro, ai documenti d’identità (195 dei quali 73 restituiti), 18 targhe, 13 biciclette (una restituita e undici destinate al circuito del recupero). Oltre a borse, valigie e cellulari, libri e agende, tra gli oggetti ritrovati in città nel corso dell’ultimo anno spiccano una motosega e un badile da neve.

Per chi smarrisce un bene è fondamentale presentare denuncia e fornire una foto. Tutto ciò rende più semplice l’identificazione del proprietario ed evenutali indagini. Il servizio è gestito dalla polizia locale del comando di via Dell’Amore al quale ci si puuò rivolgere per informazioni e segnalazioni su smarrimenti, oppure per consegnare un bene ritrovato. Se un bene ritrovato non viene reclamato dal proprietario entro il termine di legge previsto, un anno e quindici giorni, diventa di proprietà della persona che lo ha ritrovato.

Cosa fare? Nel momento in cui il cittadino ritrova l’oggetto deve consegnarlo il prima possibile all’ufficio URP della Polizia Locale previo appuntamento, indicando le circostanze del ritrovamento. Successivamente, dopo aver eseguito le possibili indagini d’iniziativa, sull’Albo pretorio del Comune sarà pubblicato l’elenco degli oggetti rinvenuti al fine di favorire comunque la ricerca del legittimo proprietario che dovrà presentarsi personalmente in via Dell’Amore 19 munito di documento d’identità valido, fornendo una descrizione dettagliata dell’oggetto smarrito e presentando relativa denuncia di smarrimento o furto, se depositata.

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Natale Dell’Amore, 19, aperto al pubblico il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e il giovedì, dalle 15:30 alle 18:30. La persona deve presentarsi previo appuntamento da richiedere all’indirizzo mail oggettirinvenuti@comune.cesena.fc.it.