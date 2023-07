Il Tin bota day va a segno Donati 800 euro alle Cucine

Grande successo del Tin Bòta Day, l’evento organizzato dal quartiere Fiorenzuola a sostegno delle Cucine Popolari di Cesena.

"Abbiamo voluto dare il nostro contributo - ha detto la presidente di quartiere Michela Maccherozzi - per fare sentire la vicinanza della città alle Cucine Popolari e sabato sera siamo riusciti a raccogliere la somma di 800 euro per aiutare l’attività a riaprire. Le Cucine Popolari hanno garantito sin dall’apertura un centinaio di pasti al giorno alle persone in difficoltà, ma sono state costrette a fermarsi nella loro sede al Don Baronio a causa dei danni enormi subiti dall’alluvione che ha reso la struttura completamente inagibile".

All’appuntamento di sabato sera, organizzato dal quartiere Fiorenzuola, con il patrocinio del Comune, in via del Mare a pochi passi dallo stadio Manuzzi, hanno partecipato circa 300 persone. Una serata che si è aperta alle 19 con diversi momenti di intrattenimento tutti organizzati con lo scopo di raccogliere risorse da destinate alle Cucine Popolari di Cesena. All’evento, che è andato in scena tenendo bene a mente il motto che più ha accompagnato la città in questo periodo complicato,Tin Bòta, hanno partecipato le attività locali, artisti della musica e il Circolo Arcinova La Fiorita.

Sul palco si è alternata la musica dal vivo con diverse band e i partecipanti hanno avuto la possibilità di degustare le sfiziosità romagnole. A dare il via alla festa alle 19 è stato il gruppo ’Free to dance’, subito dopo si sono esibite le ’Zebre a Pois’ e per concludere la serata, alle 21 si è dato il via alla musica dei ’Work in progress’. Intanto il Bombonera Pub e il Chiosco della Piadina dello Stadio si sono dati da fare per servire piatti prelibati ai partecipanti.

"Essere lì sabato sera con le persone del quartiere che si davano da fare per raccogliere fondi ci ha dato grande soddisfazione - ha detto la presidente Michela Maccherozzi - abbiamo voluto devolvere il ricavato alle Cucine Popolari perché hanno subito grossi danni e nonostante questo, non si sono mai fermati e hanno continuato a servire pasti durante l’alluvione, portando direttamente a casa della gente in difficoltà il cibo che preparavano. Questa estate dovevamo organizzare tre eventi nel quartiere Fiorenzuola, ma assieme al Comune, abbiamo pensato di organizzare un’unica festa per sostenere le Cucine che a settembre ripartiranno con la loro attività nella sede del Don Baronio".