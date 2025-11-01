Il titolo Trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

Dopo mesi di continua crescita della quotazione dell’azione alla Borsa di Milano, per Trevifin (la holding del Gruppo Trevi che ha sede a Pievesestina di Cesena) ieri c’è stato un tonfo: Alla chiusura del listino l’azione era quotata 0,437 euro, con un calo del 17,39% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Va detto, però, che nell’ultimo anno la quotazione delle azioni è piùche raddoppiata, quindi chi ha comprato le azioni un anno fa è ancora ampiamente in attivo.

A innescare la frana del titolo Trevifin è stato un comunicato fatto da Kepler Cheuvreux, una società che analizza i bilanci della società quotate: basandosi probabilmente sulla forte crescita della quotazione dell’ultimo anno, ha modificato il giudizio da ‘compra’ a ‘riduci’. Fin dall’apertura del mercato c’è stata una discesa molto rapida con vendite continue, favorite dagli algoritmi utilizzati da alcuni operatori di borsa che in presenza di vendite riversano rapidamente sul mercato i titoli in portafoglio per limitare le perdite. Intanto sui forum frequentati dagli investitori fiorivano commenti con ipotesi di ogni tipo, da terremoti societari e inchieste giudiziarie. In realta non è successo niente di tutto ciò, il Gruppo Trevi prosegue nell’operazione di risanamento con l’obiettivo di arrivare alla distribuzione di dividendi nel giro di qualche anno.

Va riportato che una variazione negativa della quotazione c’era stata anche nella giornata di giovedì, causata probabilmente dal giudizio negativo della Corte dei Conti alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina: Trevi non fa parte del consorzio che dovrebbe eseguire il progetto. ma è probabile un suo coinvolgimento nell’esecuzione dei lavori.

In totale ieri sono passate di mano 28,5 milioni di azioni, oltre cinque volte il quantitativo medio dell’ultimo mese, per un controvalore di 12,5 milioni di euro.

