Il tocco del pianoforte sulla spiaggia La melodia di Faraò al bagno Wanda

Sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico questa sera sera alle 21 l’appuntamento è al Bagno Wanda, dove si esibirà il trio formato da Antonio Faraò, Federico Malamanil e Chicco Capiozzo, quest’ultimo anche curatore della rassegna. Il concerto era in calendario venerdì scorso ed è stato rinviato ad oggi per la concomitanza di altre iniziative. I tre artisti sono tutti di alto livello. Antonio Farao’, 58 anni, romano, in più di trent’anni di carriera ha suonato in tante piazze prestigiose, vanta una produzione discografica notevole e collabora con i più grandi musicisti contemporanei. Figlio d’arte del compianto Giulio Capiozzo, Chicco ha il jazz che gli scorre nelle vene e suona dal vivo in tutti i continenti. La partecipazione al concerto è gratuita; gli interessati possono avere informazioni e prenotare i posti a sedere telefonando al 327 0106194.