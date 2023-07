Il torrente Cesuola va sotto i ferri Si parte con la rimozione dei detriti

di Paolo Morelli

Inizieranno a breve i lavori per ripulire il tratto del torrente Cesuola (che i cesenati chiamano familiarmente ‘la Giula’) che scorre sotto il centro di Cesena. Martedì scorso sono iniziati i lavori per l’installazione del cantiere. Lo ha annunciato ieri il sindaco Enzo Lattuca insieme agli assessori all’Ambiente Francesca Lucchi e all’Urbanistica Cristina Mazzoni. I lavori richiederanno circa un mese e mezzo di tempo; durante questo periodico ci saranno alcune modifiche alla viabilità.

La pulizia è necessaria per evitare che alla prossima piena si creino situazioni di pericolo, ma anche per procedere al consolidamento della struttura del tunnel soprattutto nei tratti più vecchi, costruiti negli anni Trenta del secolo scorso (vicolo Cesuola, Vicolo Stalle e via Caporali). Inoltre sono già stati appaltati, ma non sono ancora iniziati, lavori alla Portaccia di Sant’Agostino per l’allargamento del passaggio dell’acqua, e a Rio Eremo, praticamente dove c’è l’inizio del torrente. I lavori erano già previsti da un protocollo per il risanamento ambientale, strutturale e idraulico del torrente Cesuola sottoscritto il 19 ottobre di due anni fa dal Comune con la Regione, Hera e Atersir, l’agenzia regionale per i servizi idrici e i rifiuti, per un importo di venti milioni di euro. Sicuramente l’alluvione di metà maggio ha creato ulteriori danni, ma la valutazione di 15 milioni fatta dagli uffici tecnici del Comune e comunicata alla Protezione civile regionale ha fatto sorgere molti dubbi, visto che i lavori da fare erano già stati previsti e finanziati. Ma su questo punto il sindaco Lattuca non lascia cadere le polemiche: "Non accettiamo lezioni da chi non ha mai amministrato nemmeno un condominio" ha detto facendo evidentemente riferimento, ma senza citarla, all’onorevole Alice Buonguerrieri.

I primi interventi previsti, a cura del Servizio Tecnico di Bacino, sono relativi al l’adeguamento idraulico. La prima parte, per un costo di 5,9 milioni di euro finanziati da Regione è Stato, riguarda il tratto a cielo aperto da Rio Eremo alla Portaccia. Successivamente saranno realizzate a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale due case di espansione a Ponte Abbadesse e nei pressi del Cimitero urbano, inoltre sono previste opere di adeguamento del tombinamento, livellazione del terreno, realizzazione di muretti di contenimento e di altre aree di espansione fluviale. Molto importanti dal punto di vista ambientale i lavori che saranno a carico di Hera, con la realizzazione di canalette fognarie ai margini del tombinamento per la lunghezza di 1,2 chilometri, da piazzale Leandro Marconi (parcheggio del ristorante Guttaperga) ai giardini di Serravalle per raccogliere le ‘acque nere’ da inviare al depuratore evitando che finiscano nel Savio come accade ora.

Uno dei tanti problemi da risolvere in questo complesso progetto riguarda due edifici di via Cesare Battisti che furono costruiti negli anni Cinquanta in parte sulla copertura del torrente Cesuola. È un punto sul quale batte da molto tempo Graziano Castiglia, cittadino che fu denunciato da Comune, ma poi assolto. Pare che verranno effettuati studi per verificare qual è il peso che grava sulla copertura del torrente.