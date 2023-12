Il tour degli addobbi. Tra terrazze e giardini

Natale è una festa fatta di tante cose diverse. Tutte accomunate dalla voglia di concedersi qualche sorriso in più rispetto alla media degli altri periodi dell’anno. Una buona fonte di ispirazione può essere quella di concedersi un tour panoramico della città dopo il tramonto, buttando l’occhio su giardini e terrazzi addobbati a tema. Alcuni allestimenti meriterebbero davvero un riconoscimento speciale. Tra i tanti presenti in città, spicca certamente quello realizzato a Borgo Paglia da Adamo Montalti, che ormai da anni rinnova l’appuntamento con scenografie sempre nuove. Dopo i babbi natale che giocavano a calcio, che andavano scuola, o che facevano parte di una rock band, questa volta ecco una decina di Santa Claus che in un paesaggio nordico auspicano la fine di tutte le guerre. A Ponte Abbadesse è invece gettonatissima l’abitazione, a due passi dalla chiesa, tempestata di addobbi luminosi, tra i quali campeggiano due gigantesche ‘pallone’ rosse e un altrettanto imponente Babbo Natale che vigila sulla porta. In entrambi i casi le foto e gli apprezzamenti si sprecano.