Il Tour del Carlino arriva a Cesena. Emozioni e racconti per 140 anni di storia

Il Resto del Carlino celebra 140 anni di storia e di impegno per l’informazione locale, nazionale e internazionale. Il tour del giornale che si dipana tra le città del territorio di diffusione (Emilia, Romagna e Marche) arriva anche a Cesena. L’appuntamento con i lettori e con tutti i cittadini è per il 19 settembre alle ore 18.30 nell’aula magna della Malatestiana. Un evento speciale che vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà cesenate, raccontare la realtà del territorio a partire dal passato per aprirsi al futuro.

L’evento si aprirà con l’intervento del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi saliranno sul palco dell’aula, con la formula ‘Caffè Carlino, tutti gli ospiti della manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà cesenate,a partire dalle sue eccellenze ma senza dimenticare i principali nodi. Tra gli invitati ci sono allora il sindaco Enzo Lattuca, il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, l’ideatore di Rockin 1000 Fabio Zaffagnini, la fondatrice delle Cucine Popolari di Cesena Elena Baredi, i due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, il musicista Mirko Casadei e infine una rappresentanza del Cesena calcio guidata dal direttore generale Corrado Di Taranto e dal ‘Condor’ Massimo Agostini. Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare di volta in volta gli ospiti sul loro campo specifico ma soprattutto sul rapporto con la città e i cesenati.

In occasione della celebrazione del 140° anniversario, il Resto del Carlino di Cesena regalerà anche ai propri lettori un ricco fascicolo speciale con interviste ai protagonisti della vita cittadina, foto e racconti storici, riflessioni sulle principali problematiche del territorio e focus sulle prospettive di sviluppo nei principali campi della società e dell’economia.

Al termine, il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso per rinnovare un ‘patto’ che dura da 140 anni: un giornale al servizio dei lettori e della città.

Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni pubblicheremo aggiornamenti sul programma e sui vari aspetti dell’evento del 19 settembre alla Malatestiana.

re.ce.