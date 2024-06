Il Tour sull’Appennino: "Una grande vetrina"

Resta da vedere come se la caveranno i telecronisti con la pronuncia, ma il dato di fatto è che tra poche ore il nome del Barbotto verrà gridato dalle televisioni di tutto il mondo. Oggi pomeriggio il Tour de France nell’ambito della sua prima tappa dell’edizione 2024 attraverserà l’Appennino romagnolo in un evento atteso da decine di migliaia di appassionati, quelli che si riverseranno sulle strade per godersi lo spettacolo dal vivo. Tra loro ci saranno anche i tre sindaci i cui territori verranno toccati dalla corsa gialla. "E’ un’occasione senza precedenti – gongola Enrico Spighi, neoeletto primo cittadino di Bagno di Romagna - Nel nostro Comune il passaggio riguarderà solo un breve tratto, che garantirà comunque spettacolo, visto che ci sarà da affrontare il passo del Carnaio. In ogni caso non è questione di campanili, ma di ragionare nell’ottica dell’intero territorio. Mi piace pensare che la nostra amministrazione comunale abbia precorso i tempi: ospitando gli arrivi del Giro d’Italia nel 2017 e nel 2021, abbiamo ‘aperto un passo di montagna’ dal quale ora transita il Tour. Amo il ciclismo, nel 2017 andai sull’auto dei giudici, nel ‘21 vissi l’atmosfera con tutti i presenti a Bagno. Ora rilancio sul Carnaio. Il mio primo impegno da sindaco è stata la gestione di una bomba d’acqua, è bello poter voltare subito pagina in questo modo!".

Gongola anche Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, che andrà a piazzarsi sul ‘suo’ Barbotto: "Sono reduce dall’ennesimo sopralluogo. Si respira un’aria incredibile, di festa. Ci sono già i camper, le tende, i tifosi che cercano i posti migliori. E’ una meraviglia e vogliamo godercela. Abbiamo preparato tante coreografie col supporto della comunità, realizzandone anche di gigantesche ben visibili dagli elicotteri che sorvoleranno il nostro territorio. Ci saranno dei disagi alla circolazione, certo. Ma permettetemi di dire che per un evento del genere nel varrà la pena. Il fascino e le bellezze di questo spicchio di Romagna verranno promosse in tutto il pianeta!".

In prima linea ci sarà anche Enrico Cangini, alla guida dell’amministrazione comunale di Sarsina: "Abbiamo lavorato tutti insieme, come comunità, la Misericordia di Sarsina, la Pro Loco di Ranchio, i volontari, i cittadini, le forze dell’ordine. Presidieremo oltre 30 accessi della strada statale 71, che fortunatamente siamo riusciti a riaprire da pochissimo, garantendo la piena sicurezza. Al lago di Quarto ci sarà una speciale area hospitality e tanti abitanti si sono spesi in prima persona con addobbi e coreografie a tema. La vallata del Savio si colorerà di giallo. Sarà una bella giornata di sport e promozione del territorio".