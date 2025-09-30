Il ’traghettatore’ Patrizio Neri: "Eredità pesante, ma non sono solo"

Macfrut 2026, cambiamenti e novità, scommesse e speranze. E una certezza: una fiera che è una eccellenza nel mondo dell’ortofrutta.

Presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, ce la dia questa conferma: Macfrut resterà in Romagna? Cos’è questa leggenda di Parma?

"Macfrut nella maniera più assoluta resterà in Romagna, non capisco come possano essere venute fuori certe voci, sono tutte ridicole. La sede e il centro di Macfrut è e resterà Rimini, in Romagna".

Ma ci tolga una curiosità: il suo incarico come presidente di Cesena Fiera dura fino a maggio. E poi cosa succederà? Continuerà?

"Il mio incarico terminerà a maggio. Io sono un imprenditore e non un manager. Per Macfrut ci vuole un manager, come lo è stato per anni il grande Renzo Piraccini. Io mi sono solo fatto carico di traghettare Macfrut e ci metterò tutto l’impegno possibile. Dopodiché credo che sia corretto che la gestione ritorni a un manager".

Un’eredità pesante quella che riceve da Piraccini...

"È un’eredità pesante perché Piraccini ha fatto un lavoro importnante, perché ha portato Macfrut dove nessuno sarebbe mai riuscito a portarlo in così pochi anni".

Quali sono ora i punti di forza di Macfrut?

"Che ha una squadra eccezionale, ieri ho incontrato tutto lo staff e sono persone molto in gamba e preparate. Io sono un imprenditore del settore ortofrutticolo e per me ovviamente non è un ambiente nuovo".

Quali i suoi progetti per la fiera che quest’anno si terrà ad aprile, e non a maggio, come al solito...

"Ancora non ho idee, questa decisione di guidare la Fiera non era pianificata. Mi incontrerò con la squadra e prenderemo delle decisioni. Ora sono in partenza per Madrid e tra una settimana ci metteremo al lavoro".

Come ha accolto questo incarico che le è stato affidato?

"Sono una persona molto positiva e affronto sempre con entusiasmo tutte le attività che mi appresto a fare. Questa cosa non l’ho cercata, mi è arrivata e l’ho accolta. Facendo parte del Cda, è stato deciso che era necessario trovare un successore immediato a Renzo, ed eccomi qua".

Lei ha parlato con Renzo Piraccini?

"Certo, ho parlato con Renzo e gli ho detto che dovrà ‘impegnarsi’ per darmi il ‘lascito’ migliore, sono certo che non mi lascerà da solo".

Sembra difficile dover sostituire un personaggio così importante, che negli anni ha fatto tanta strada e tante cose belle per Cesena...

"Mi butterò a capofitto in questa nuova avventura, come è mio solito fare in tutte le cose. L’organizzazione era già preparata e valuteremo se dare più spazio a qualcosa di nuovo. Ma, una cosa per volta".

Comunque la solidità di Macfrut è indiscussa...

"Macfrut, con lo spostamento della Fiera a Rimini, sta vivendo anni di straordinaria crescita, e ha trovato una sua precisa identità nel panorama fieristico internazionale. Macfrut si è affermata nel panorama internazionale per essere un evento non limitato ai soli tre giorni fieristici, ma vivo per 365 giorni all’anno. È un aspetto che mi preme sottolineare, sia per evidenziare il grande lavoro che l’amico Renzo Piraccini ha fatto dal 2014 ad oggi, sia per mettere in evidenza le tante competenze di una squadra di giovani cresciuta in questi anni e che già è al lavoro per una grande edizione 2026 della Fiera".