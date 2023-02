(continua dalla prima pagina)

Il Pd è un partito in ritirata, anche a seguito delle sconfitte elettorali. Ma dal punto di vista strutturale anche gli altri non stanno benissimo, anzi la crisi delle ideologie e la scomparsa delle classi e dei settori sociali di riferimento li ha lasciati orfani di un organo che possa mediare efficacemente tra cittadini e leadership, contribuendo anche creare la classe politica e amministrativa necessaria non solo a fare opposizione, ma anche a governare. Ne sa qualcosa Fratelli d’Italia, che pure è erede di un altro partito, il Msi, che aveva nell’organizzazione interna, nella militanza e nelle sezioni, un suo punto di forza.

La crisi dei partiti è certo un segno dei tempi più votati all’individualismo e al rapporto diretto (magari solo virtuale) tra leader e popolo. Con tutto il male che si è detto della partitocrazia e dell’occupazione del potere, l’affievolimento della forza e della funzione dei partiti sta lasciando un vuoto pericoloso.

Emanuele Chesi