Il trasloco degli scout. Via dalla sede del Lugaresi

Una scelta fatta "con la testa e il cuore", che segna "un nuovo inizio e porterà nuova linfa". Un’altra rivoluzione nella geografia dello scoutismo cattolico cittadino dopo la chiusura, un anno fa, del gruppo Cesena 3 all’Osservanza. Proprio gli spazi dell’ex complesso francescano tornano a colorarsi con i fazzolettoni al collo di ragazzi e ragazze, questa volta dalle tinte verdi e rosso del Cesena 1, che lascia la sede dell’Istituto Lugaresi. Una decisione, comunicata ufficialmente alle famiglie a metà luglio, che è frutto di un lungo percorso di riflessione. Dopo la partenza di gran parte dei padri Giuseppini, una decina di anni fa, il rapporto con i gestori del complesso del Lugaresi (dove lo scoutismo è stato di casa per ben 80 anni) aveva perso serenità. "A muoverci è stata la necessità di trovare un ambiente che ci accolga con calore e spirito comunitario, qualità che purtroppo nel tempo sono venute meno nella realtà del Lugaresi. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo vissuto una situazione non semplice: la progressiva perdita di spazi, come le sedi di Clan e Noviziato e l’uso limitato di determinati spazi, che hanno reso sempre più faticoso il nostro servizio educativo", affermano in una nota scritta i capigruppo Riccardo Fabbri e Mariachiara Carlini con l’assistente ecclesiastico fra Marco.

La possibilità di trasferirsi alla parrocchia dell’Osservanza si è concretizzata a giugno con la disponibilità del parroco don Fabrizio Ricci e il beneplacito della diocesi e dal Consiglio pastorale. "Siamo certi che l’ambiente dell’Osservanza, più verde, fraterno e sereno, possa offrire ai ragazzi un contesto favorevole per vivere pienamente l’esperienza scout – proseguono –. Siamo un gruppo da sempre aperto e accogliente, e continueremo a esserlo: la nostra identità non cambierà, così come non cambierà il nostro stile educativo". Al contrario degli altri gruppi Agesci, infatti, il Cesena 1 (che comprende anche Longiano e in città conta oltre un centinaio di iscritti) da sempre si caratterizza per non avere un’affiliazione parrocchiale, accogliendo tra le sue fila i giovanissimi senza guardare il territorio di provenienza. Il trasferimento è già iniziato a metà agosto con il ritorno del campo estivo del Reparto (ragazzi delle medie). Sono in corso piccoli interventi per il ripristino dei locali, cui seguiranno momenti conviviali e raccolta fondi.