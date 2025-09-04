Il gioco dei pusher
CronacaIl trasloco degli scout. Via dalla sede del Lugaresi
4 set 2025
FRANCESCA SIROLI
Cronaca
Il trasloco degli scout. Via dalla sede del Lugaresi

Dopo 80 anni di permanenza avviato il trasferimento negli spazi dell’Osservanza "Con la partenza dei frati Giuseppini, il clima per noi non era più sereno" .

La nuova sede degli scout all’Osservanza

Una scelta fatta "con la testa e il cuore", che segna "un nuovo inizio e porterà nuova linfa". Un’altra rivoluzione nella geografia dello scoutismo cattolico cittadino dopo la chiusura, un anno fa, del gruppo Cesena 3 all’Osservanza. Proprio gli spazi dell’ex complesso francescano tornano a colorarsi con i fazzolettoni al collo di ragazzi e ragazze, questa volta dalle tinte verdi e rosso del Cesena 1, che lascia la sede dell’Istituto Lugaresi. Una decisione, comunicata ufficialmente alle famiglie a metà luglio, che è frutto di un lungo percorso di riflessione. Dopo la partenza di gran parte dei padri Giuseppini, una decina di anni fa, il rapporto con i gestori del complesso del Lugaresi (dove lo scoutismo è stato di casa per ben 80 anni) aveva perso serenità. "A muoverci è stata la necessità di trovare un ambiente che ci accolga con calore e spirito comunitario, qualità che purtroppo nel tempo sono venute meno nella realtà del Lugaresi. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo vissuto una situazione non semplice: la progressiva perdita di spazi, come le sedi di Clan e Noviziato e l’uso limitato di determinati spazi, che hanno reso sempre più faticoso il nostro servizio educativo", affermano in una nota scritta i capigruppo Riccardo Fabbri e Mariachiara Carlini con l’assistente ecclesiastico fra Marco.

La possibilità di trasferirsi alla parrocchia dell’Osservanza si è concretizzata a giugno con la disponibilità del parroco don Fabrizio Ricci e il beneplacito della diocesi e dal Consiglio pastorale. "Siamo certi che l’ambiente dell’Osservanza, più verde, fraterno e sereno, possa offrire ai ragazzi un contesto favorevole per vivere pienamente l’esperienza scout – proseguono –. Siamo un gruppo da sempre aperto e accogliente, e continueremo a esserlo: la nostra identità non cambierà, così come non cambierà il nostro stile educativo". Al contrario degli altri gruppi Agesci, infatti, il Cesena 1 (che comprende anche Longiano e in città conta oltre un centinaio di iscritti) da sempre si caratterizza per non avere un’affiliazione parrocchiale, accogliendo tra le sue fila i giovanissimi senza guardare il territorio di provenienza. Il trasferimento è già iniziato a metà agosto con il ritorno del campo estivo del Reparto (ragazzi delle medie). Sono in corso piccoli interventi per il ripristino dei locali, cui seguiranno momenti conviviali e raccolta fondi.

