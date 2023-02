Il trasporto scolastico resta gratuito per tutti

di Giacomo Mascellani

Ci sono buone notizie per le famiglie con bambini e ragazzi studenti. L’Amministrazione comunale ha infatti messo a disposizione mezzo milione di euro per garantire a tutti il trasporto scolastico gratuito. La Giunta conferma così la misura straordinaria che prevede la gratuità dei trasporti pubblici nella fascia di età compresa dai 3 ai 14 anni.

Le iscrizioni al servizio per l’anno scolastico 2023-2024 sono già aperte e riguardano sia i piccoli delle scuole materne, sia gli scolari delle elementari e sia ovviamente gli alunni della scuola media. Con questa scelta impegnativa per le casse del comune, l’obiettivo è principalmente quello di educare le nuove generazioni all’uso dei mezzi pubblici, aiutando anche dal punto di vista economico moltissime famiglie. È dunque un momento di crescita sotto il profilo ambientale, ma anche un sostegno concreto.

Nell’anno scolastico in corso 2022-2023, hanno beneficiato del trasporto gratuito 627 scolari, con un’adesione al servizio cresciuta del 30 per cento rispetto al 2019, l’ultimo anno di riferimento prima dello scoppio della pandemia. Alla luce di questo successo e alla luce anche dell’aumento dei costi previsto, l’investimento del Comune per confermare la misura anche il prossimo anno, è stimato in 491mila euro.

I genitori interessati devono presentare la domanda esclusivamente online, accedendo con le credenziali Spid alla piattaforma dedicata sul sito del comune, entro il 31 marzo. L’iscrizione si perfezionerà e diventerà esecutiva con il ritiro della tessera di abbonamento per l’anno scolastico 2023-2024 o l’aggiornamento della tessera rilasciata nell’anno scolastico precedente, da effettuarsi improrogabilmente nel periodo che sarà compreso tra il 2 ed il 31 maggio 2023, presso lo sportello Atr nella stazione ferroviaria di Cesenatico.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Emanuela Pedulli credono in questo progetto: "Per noi è importante confermare il trasporto scolastico gratuito, per il presente e il futuro di studentesse e studenti. Le famiglie possono contare su un aiuto concreto da parte dell’Amministrazione, che si aggiunge alle varie opportunità fornite dalle iniziative di ’Bicibus’ e ’Piedibus’, che sono molto apprezzate dai cittadini e rappresentano un ulteriore esempio di mobilità sostenibile. L’utilizzo del trasporto scolastico permette un minor impatto ambientale e meno autovetture in circolazione, ma è anche un sostegno alle famiglie in difficoltà per l’aumento dei costi della vita".