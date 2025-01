Il Tricolore conquista i bambini. Il dono dal sindaco Cangini

Martedì è stato celebrato nel nostro Paese il 228esimo anniversario della proclamazione del Primo Tricolore d’Italia, bandiera che i costituenti vollero come simbolo della Repubblica. E l’anniversario dà input al sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, per raccontare, con simpatia, la raccomandazione, da parte degli uffici comunali, per un uso parsimonioso del nastro tricolore. "Ogni volta che devo fare un’inaugurazione – questo l’incipit di Cangini –, Antonella Benedetti mi ammonisce, ’non sprecarlo che ce n’è poco’, oppure taglialo dai lati così ne consumi meno. Così qualche giorno fa, dopo le consuete raccomandazioni, mi sono recato a fare l’inaugurazione del nuovo scuolabus donato dalla Bcc di Sarsina. Faccio il taglio del nastro tricolore e rimango col nastro in mano, sino a quando un bambino mi si avvicina e mi chiede ’me ne dai un pezzo?’. Inizialmente sono un po’ restìo e poi gli taglio un piccolo pezzettino di tricolore – prosegue Cangini –. Quel gesto è stato contagioso e, da lì a poco, decine e decine di bambini si mettono in fila per averne un pezzettino. In men che non si dica, l’ho sminuzzato in 100 parti. Tornato in municipio mi sono però preso un ovvio ’cicchetto’, ma il tricolore non è solo un nastro: è il simbolo della nostra identità, capace di accendere l’entusiasmo e la fierezza anche nei più piccoli. Vederlo brillare negli occhi dei bambini è il ricordo più bello di ogni inaugurazione".

Da parte sua, la dipendente comunale Benedetti scrive sui social: "Però appena ho saputo che il pezzettino di nastro tricolore era destinato a dei bambini ne sono rimasta molto contenta. Loro ancora sanno apprezzare questi gesti e questi segnali".