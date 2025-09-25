Il tunisino fuggiasco. Ancora non si trova, è caccia all’uomo

Ancora non si trova ma gli agenti della Polizia Stradale stannno continuando a cercare con il massimo impegno il tunisino, un 30enne di media statura e con baffi, che, essendo un irregolare in Italia, dalla provincia di Venezia veniva trasportato in un centro di accoglienza in Puglia per poi essere rimandato in Tunisia, suo paese di orgine.

Durante l’accompagnamento martedì mattina, gli agenti, percorrendo l’A14, lo stavano portando verso il Sud e si sono fermati nell’area di servizio Rubicone Est. Approfittando della sosta il tunisino è scappato facendo perdere le proprie tracce. Subito è iniziata una massiccia caccia all’uomo che ha visto impegnati pattuglie della Polizia di Stato di Cesena e Carabinieri anche con l’ausilio di un elicottero del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì.

È stata condotta una ricerca minuziosa in tutto il Cesenate e soprattutto nella zona di via Calcinaro. Sembrava che il fuggiasco si fosse nascosto in un grande canneto in prossimità dell’azienda Technogym a Cesena, ma di lui non è stata trovata alcuna traccia. Anche ieri le ricerche sono state condotte in varie zone, ma il 30enne tunisino, complice il buio della notte, potrebbe anche avere trovato nascondiglio presso qualche connazionale oppure potrebbe essere anche ripartito per la provincia di Venezia.

Insomma, il tunisino potrebbe essere ovunque e quindi le ricerche non sono per nulla facili anche se la Polizia Stradale ha impiegato molti agenti e ha fatto sopralluoghi anche sulle segnalazioni ricevute.

Pur non essendo l’uomo un pregiudicato o un carcerato, le ricerche continuano a tutto campo per assicurare l’osservanza delle disposizioni di rimpatrio.