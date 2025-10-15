Il turismo che cambia. Una girandola di proposte

Il Borgo Marinaro come smart destination, il turismo che cambia è il tema del talk show organizzato ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico da Adac Federalberghi. Di fronte ad una folta platea di operatori turistici, dopo l’introduzione di Stefano Bonini di Trademark, Alfonso Maini, presidente di Adac, è entrato nel concreto, parlando di una stagione 2025 di transizione tra luci e ombre, del ruolo delle istituzioni, della necessità di investire per riqualificare con regole chiare, in un sistema economico da rilanciare, dove le infrastrutture e i collegamenti fermi bloccano il turismo, dove c’è la necessità di strumenti urbanistici nuovi e di un maggior decoro urbano. Maini si è soffermato anche sull’importanza della promozione all’estero e nella sua conclusione ha fatto una richiesta precisa agli amministratori pubblici: "La politica deve decise se innovare o mantenere un atteggiamento conservatore, occorrono delle risposte ed è il momento di cambiare passo, perché in assenza di azioni concrete si rischia di perdere terreno prezioso".

Simone Battistoni della Cooperativa stabilimenti balneari ha parlato di una stagione complicata ma non disastrosa: "Il nostro modello tiene, certo, deve essere molto rinnovato, ma non va buttato. In merito alla Bolkestein dico che la concorrenza si applica consentendo la nascita di nuove aziende e non espropriando quelle esistenti, noi comunque non resteremo a guardare gli altri che ci rubano le attività".

Secondo Giancarlo Andrini di Confcommercio la liberalizzazione delle licenze ha fatto dei danni e si deve intervenire per gestire meglio le tipologie dei negozi; Lorena Della Motta di Confesercenti ha rimarcato il difficile momenti dei commercianti e la scarsa qualità di negozi gestiti da stranieri che _ ha detto _, faticano persino a parlare italiano. Mirco Lombardini di Confartigianato ha sottolineato le difficoltà dovute al caro affitti ed agli alti costi di aziende come gelaterie, piadinerie, estetiste e parrucchieri, mentre Laura Navacchia di Cna ha rimarcato come gli affitti brevi non siano un problema perché chi sceglie questi alloggi è un pubblico diverso da chi va in hotel, piuttosto ci vogliono più controlli.

L’ingegnere Emilio Valdameri ha affrontato i temi del mercato immobiliare nel ricettivo ed il consulente Francesco Traverso di H-Benchmark si è invece concentrato sulle analisi dei flussi statistici di arrivi e presenze. Nella seconda parte del talk show sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni. Quest’ultima ha dato indicazioni precise: "Stiamo lavorando per un secondo treno che dalla Germania arrivi a Ravenna e poi tocchi tutte le località costiere, con una campagna tv in Germania in anticipo; sui voli le località devono investire nelle città collegate con l’aeroporto di Rimini e sul nodo di Bologna per la Regione è una priorità. In merito alla ristrutturazione degli hotel, ci sarà un osservatorio per esaminare la qualità degli edifici".

Giacomo Mascellani