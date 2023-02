Il turismo è tornato ai livelli pre-Covid

di Giacomo Mascellani

Cesenatico e l’intera provincia di Forlì-Cesena nel 2022 hanno registrato un boom di presenze turistiche, con numeri superiori anche al periodo prima del Covid. In provincia gli arrivi di turisti sono stati 1 milione, 149mila e 448, ben il 65,5 per cento in più rispetto allo scorso anno e con un meno 3,9 per cento sul 2019, mentre le presenze (il totale dei giorni di permanenza dei turisti) sono state 5 milioni, 558mila e 856, con un più 19,9 per cento sull’anno precedente e un confortante più 2,3 per cento sul 2019. Cesenatico oltre ad essere la località turistica più importante della provincia è anche quella che registra la performance più significativa, con 587.129 arrivi (più 22,6 per cento sul 2021 e più 4,3 sul 2019), ed oltre tre milioni e mezzo di presenze, per la precisione 3 milioni, 504mila e 966, segnando un più 20,7 per cento sul 2021 e un più 3 per cento sul 2019. È quest’ultimo dato quello più importante, grazie al quale Cesenatico "vince" un grande titolo, perchè in tutta la regione Emilia-Romagna, dopo la capitale del turismo Rimini, è proprio Cesenatico ad aver registrato il maggior numero di presenze.

Il merito è di una politica turistica azzeccata sui target da parte degli amministratori pubblici, del lavoro degli operatori turistici privati del settore ricettivo, albergatori e campeggiatori in primis, e anche di aver saputo fare il pieno di turisti in autunno per la "Festa del pesce" e in dicembre per le festività di fine anno. Gatteo a Mare si conferma la seconda località della provincia di Forlì-Cesena in termini di numeri, con 116.634 arrivi (più 16,2 per cento sul 2021 e più 4,3 sul 2019), e 692.385 presenze, con un più 14,8 per cento sul 2021 e un significativo più 2,7 sul 2019. Anche la piccola San Mauro Mare è in ripresa, ma con un incremento meno sostanziale rispetto alle altre località, registrando 36.455 arrivi (più 16,1 per cento sul 2021 ma meno 4,6 sul 2019), e 233.454 presenze (più 15,3 per cento sul 2021 e meno 4,2 sul 2019), quindi il numero dei pernottamenti non ha ancora raggiunto i livelli pre Covid. A Savignano Mare gli incrementi sono invece tutti in doppia cifra, gli arrivi si assestano a 26.501 (più 11,2 per cento sul 2021 e più 13,3 sul 2019), per un totale di 207.039 presenze, che significano un più 13,3 per cento sul 2021 e un ottimo più 12 sul 2019.

Cesena con le sue attrazioni culturali, l’Università, il turismo aziendale e degli uomini d’affari, presenta tutti gli indicatori al rialzo. Nel 2022 sono arrivate 81.802 persone (più 30,9 per cento sul 2021 e più 1,6 sul 2019), con 174.376 pernottamenti, con un più 27,5 per cento sul 2021 e un eccellente più 18 per cento sul 2019. Si tratta di numeri molto interessanti, perchè se gli arrivi crescono di poco rispetto al pre Covid, mentre le presenze aumentano parecchio, significa che è aumentata la permanenza nelle strutture ricettive di Cesena e questo è un segnale molto positivo.

Bagno di Romagna fra le località termali si difende bene, tant’è che in Emilia-Romagna è dietro soltanto a Salsomaggiore. Gli arrivi a Bagno sono stati 105.788 (più 26,4 per cento sul 2021 e meno 1,8 sul 2019), per 238.610 presenze, più 24,8 per cento sul 2021 e meno 6,6 sul 2019, che sono comunque segnali di ripresa. In collina Longiano è già a buoni livelli, con 7.715 arrivi (più 37,2 per cento sul 2021 e più 34,5 sul 2019), per 16.726 presenze, con un più 37,5 per cento sul 2021 e più 5,5 sul 2019.