"Il turismo ha tenuto con grandi investimenti"

Per la più importante catena alberghiera d’Europa nel settore delle famiglie con bambini, il cui presidente è un imprenditore di Cesenatico, è tempo di bilanci per la stagione 2025 e di pianificazione per l’estate 2026. Andrea Falzaresi, ideatore della catena Club Family Hotel, ha quindici alberghi e villaggi in tutte le tre province romagnole, fra cui due grandi strutture a Cesenatico, che sono il Tosi Beach ed il Serenissima.

Falzaresi, come andata la stagione 2025?

"Questa estate sostanzialmente abbiamo tenuto, ma investendo tanto in promozione e tenendo più ampia la finestra delle prenotazioni; non è stata una stagione facile".

Avendo villaggi e hotel in diverse località della riviera, quali sono le spiagge che sono state più richieste?

"Fra le località siamo andati bene a Riccione, dove abbiamo inaugurato a giugno il nuovo villaggio ricavato dall’ex Hotel Le Conchiglie, ma con numeri importanti anche nell’altra struttura del Club Family Hotel Riccione; siamo contenti delle due strutture di Cesenatico, a Rimini ci stiamo posizionando bene ma non abbiamo termini di paragone perché abbiamo aperto anche qui una prima struttura, mentre a Milano Marittima abbiamo sofferto un po’ di più e registriamo l’unico segno meno, perché la movida così come è organizzata non si concilia con il nostro modo di fare turismo. Noi albergatori, ma anche le altre categorie economiche ed i residenti, auspichiamo una svolta per la prossima estate".

Complessivamente avete sul mercato 1.300 camere, che copertura avete avuto? "Nell’insieme delle quindici strutture ricettive circa 60mila arrivi e 380mila presenze".

Cosa è cambiato nella stagione 2025?

"Il bacino dei turisti italiani è in sofferenza, il ceto medio ha meno disponibilità di spesa e questo si è avvertito; sono aumentate invece le famiglie di stranieri, in particolare da Germania, Francia e Belgio".

Per fare sostanzialmente gli stessi numeri dello scorso anno c’è un prezzo da pagare. "Eccome, abbiamo dovuto investire di più in risorse umane e anche economiche, estendendo la finestra di mercato; in precedenza a metà luglio avevamo il tutto esaurito, mentre quest’anno il last minute si è accentuato e abbiamo fatto mercato sino alla vigilia di Ferragosto".

Quali sono le previsioni per il 2026?

"Io vedo un quadro stabile". Quali strategie adottate?

"Vogliamo sfruttare ancor di più e meglio gli strumenti del marketing, cercando di essere più penetranti e performanti. Il nostro obiettivo è avere una maggiore conversione e per riuscirci investiremo in promozione attraverso strumenti moderni, visto che gran parte delle informazioni oggi sono strettamente legate all’uso del telefono, visto che con iphone e smartphone si fa praticamente tutto".

