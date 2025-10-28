Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Cesena
Cronaca"Il turismo ha tenuto con grandi investimenti"
28 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
"Il turismo ha tenuto con grandi investimenti"

Andrea Falzaresi (Club Family Hotel) fa il punto sulla stagione appena chiusa "Italiani in sofferenza. Il 2026? Dobbiamo sfruttare al massimo il marketing".

Andrea Falzaresi

Per la più importante catena alberghiera d’Europa nel settore delle famiglie con bambini, il cui presidente è un imprenditore di Cesenatico, è tempo di bilanci per la stagione 2025 e di pianificazione per l’estate 2026. Andrea Falzaresi, ideatore della catena Club Family Hotel, ha quindici alberghi e villaggi in tutte le tre province romagnole, fra cui due grandi strutture a Cesenatico, che sono il Tosi Beach ed il Serenissima.

Falzaresi, come andata la stagione 2025?

"Questa estate sostanzialmente abbiamo tenuto, ma investendo tanto in promozione e tenendo più ampia la finestra delle prenotazioni; non è stata una stagione facile".

Avendo villaggi e hotel in diverse località della riviera, quali sono le spiagge che sono state più richieste?

"Fra le località siamo andati bene a Riccione, dove abbiamo inaugurato a giugno il nuovo villaggio ricavato dall’ex Hotel Le Conchiglie, ma con numeri importanti anche nell’altra struttura del Club Family Hotel Riccione; siamo contenti delle due strutture di Cesenatico, a Rimini ci stiamo posizionando bene ma non abbiamo termini di paragone perché abbiamo aperto anche qui una prima struttura, mentre a Milano Marittima abbiamo sofferto un po’ di più e registriamo l’unico segno meno, perché la movida così come è organizzata non si concilia con il nostro modo di fare turismo. Noi albergatori, ma anche le altre categorie economiche ed i residenti, auspichiamo una svolta per la prossima estate".

Complessivamente avete sul mercato 1.300 camere, che copertura avete avuto? "Nell’insieme delle quindici strutture ricettive circa 60mila arrivi e 380mila presenze".

Cosa è cambiato nella stagione 2025?

"Il bacino dei turisti italiani è in sofferenza, il ceto medio ha meno disponibilità di spesa e questo si è avvertito; sono aumentate invece le famiglie di stranieri, in particolare da Germania, Francia e Belgio".

Per fare sostanzialmente gli stessi numeri dello scorso anno c’è un prezzo da pagare. "Eccome, abbiamo dovuto investire di più in risorse umane e anche economiche, estendendo la finestra di mercato; in precedenza a metà luglio avevamo il tutto esaurito, mentre quest’anno il last minute si è accentuato e abbiamo fatto mercato sino alla vigilia di Ferragosto".

Quali sono le previsioni per il 2026?

"Io vedo un quadro stabile". Quali strategie adottate?

"Vogliamo sfruttare ancor di più e meglio gli strumenti del marketing, cercando di essere più penetranti e performanti. Il nostro obiettivo è avere una maggiore conversione e per riuscirci investiremo in promozione attraverso strumenti moderni, visto che gran parte delle informazioni oggi sono strettamente legate all’uso del telefono, visto che con iphone e smartphone si fa praticamente tutto".

Giacomo Mascellani

