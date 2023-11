Il turismo sportivo porta un tesoro in città

Cesenatico è sempre più immersa nel grande evento del Tour de France. Al Grand Hotel di Rimini, dove sono stati presentati i risultati della ricerca "Effetti economici e reputazionali generati dai grandi eventi sportivi in Emilia-Romagna", la giornata si è conclusa con una cena evento dedicata alla Grand Départe del Tour de France che partirà proprio dal nostro territorio. Cesenatico sarà protagonista come città di partenza della tappa Cesenatico-Bologna del 30 giugno. In questo clima estremamente positivo, che oltre ad un grande ritorno di immagine porterà benefici diretti all’economia, per Cesenatico è il momento di pensare a quanto realizzato nel 2023, con investimenti importanti nell’ambito sportivo, nell’ordine di oltre 300mila euro, per sostenere l’organizzazione di grandi eventi e anche le realtà sportive del territorio. I maggiori appuntamenti sostenuti sono stati la Spartan Race, la Nove Colli, i Campionati Mondiali di Beach Tennis, il Memorial Pantani e tutta una serie di eventi organizzati in collaborazione con la Regione. E’ già importante il contributo che si è dovuto versare come compartecipazione per la partenza del Tour de France. Questi investimenti superano infatti i 200mila euro, a cui vanno sommati i trasferimenti cosiddetti "ordinari", per oltre 80mila euro, che il Comune investe per sostenere le società sportive locali che gestiscono gli impianti sportivi. Questo rapporto fra pubblico e privato, consente a Cesenatico di essere una città al centro dello sport, con eventi unici e importanti ricadute sul turismo. Per il 2024 oltre alla tappa del Tour, ci sarà la novità del Triathlon Challenge, un evento sportivo internazionale che porterà a Cesenatico atleti da tutto il mondo nel fine settimana dell’11 e 12 maggio.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport e turismo Gaia Morara, fanno un’analisi del presente e parlano del futuro: "La ricerca presentata dalla Regione è stata una preziosa occasione di confronto per capire insieme quali siano le ricadute economiche e turistiche dei grandi eventi sportivi. A Cesenatico questi risultati li viviamo da tempo, perchè è la nostra città e la vediamo riempirsi ancora di più in occasione delle grandi manifestazioni. La ricerca presentata ha stimato che per ogni euro investito nello sport, ne tornano 18 sul territorio come ricaduta. Le indagini svolte a livello universitario sulla Nove Colli evidenziano come il beneficio economico sia stimato tra i 13 e i 20 milioni. In questo contesto un ruolo fondamentale lo hanno le nostre società sportive che gestiscono gli impianti e contribuiscono a far crescere la cultura sportiva, e noi possiamo raccoglierne i frutti anche in termini turistici".

