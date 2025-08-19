Il turista spazzino Simone Riva incontra il sindaco

A San Mauro Mare è tornato il ’turista spazzino’ Simone Riva che ha incontrato il sindaco Moris Guidi. Ogni estate a San Mauro Mare, grazie a Simone Riva, affezionato villeggiante che tutti ormai conoscono come il turista spazzino, l’ambiente diventa più pulito. Durante le sue vacanze Simone Riva dedica tempo ed energie alla raccolta dei rifiuti abbandonati in spiaggia e per le vie del paese. Nel 2020 raggiunse un risultato straordinario: 25 ore consecutive di raccolta rifiuti, un record personale che ha lasciato il segno e ha acceso i riflettori sulla necessità di comportamenti virtuosi e sostenibili. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Il gesto di Simone è un messaggio potente: la cura dell’ambiente non conosce confini. Con il suo esempio ci ricorda che ognuno può fare la differenza. San Mauro Mare è orgogliosa di averlo tra i suoi amici più cari. Durante l’incontro si è parlato di nuove iniziative da promuovere insieme, coinvolgendo cittadini, turisti e associazioni per diffondere una vera e propria cultura del rispetto del territorio". Simone Riva, 52 anni, turista di Peschiera Borromeo in provincia di Milano, da oltre 30 anni continua a coltivare un hobby particolare e unico: ripulire le scogliere prospicienti le spiagge delle località balneari San Mauro Mare, Savignano Mare e Gatteo Mare, dalle reti delle cozzare e rifiuti in generale, fossi e banchine delle strade. Ermanno Pasolini