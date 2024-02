Il valore della lettura. Stasera l’incontro

Nuovo appuntamento di Gatteo Lectures, gli incontri di promozione alla lettura ideati da Roberto Mercadini. Oggi alle 21 nella biblioteca Ceccarelli, Davide Pioggia, glottologo riminese laureato in Fisica, presenterà un percorso nella letteratura dedicato alla figura femminile che a volte viene presentata come dannatrice altre, invece, come redentrice. Si comincia con Eva, Circe e le Sirene, passando per la Madonna, Beatrice, Lucia Mondella, per arrivare alla letteratura russa con Sofja di Delitto e Castigo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info: 0541 932377