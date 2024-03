Il venerdì dell’Energy si tinge di rosa con musica e spettacoli

Un intero venerdì dedicato alle donne sarà in scena alla discoteca Energy Over di Cesenatico con spettacoli, animazione, divertimento e sensualità. L’ingresso è ovviamente consentito anche agli uomini, sia a cena che dopocena. Il tutto insieme alla grande musica dei DJ Energy over con musica dance, commerciale, house, revival e Latin Reggaeton in due ambienti distinti. Gli effetti, le scenografie ed i giochi luminosi faranno ovviamente da cornice al grande Party della Donna 2024. Info e prenotazioni: 393 2661292.