Il venerdì nero dei negozianti: "L’assalto dura una settimana. I clienti aspettano gli sconti"

Il cliente ha sempre ragione. Anche quando rivendica l’ormai acquisito diritto di disporre di importanti sconti sugli acquisti a (meno di) un mese da Natale. Benvenuti al ‘Black Friday’, il venerdì nero che il calendario italiano copia da quello statunitense, apoteosi dello shopping – online e in presenza – individuata nelle 24 ore che seguono il Giorno del Ringraziamento. L’appuntamento clou è dunque per venerdì 29 novembre, data alla quale molti commercianti si sono già preparati, con cartellonistiche e scontistiche dedicate. "A dire il vero – commentano da Intimissimi in corso Sozzi – il concetto della giornata di super ribassi si è già da tempo allargata a un lasso di tempo più ampio. Eccoci quindi alla ‘Black week’, la ‘settimana nera’, che i clienti aspettano sempre con grande interesse. Il ‘movimento’ cresce sempre un po’ in anticipo, non tanto per fare acquisti, quanto piuttosto per verificare i listini prima dei ribassi. Dopo di che al momento giusto tanti si fanno trovare pronti. Chi per concedersi un regalo extra, chi pensando magari a un anticipo dei regali natalizi. Per noi è ormai diventato un appuntamento importante che apre la strada allo shopping di dicembre e che porta valore aggiunto a 360 gradi. Anche semplicemente veder entrare clienti in negozio e dare un’occhiata ai prodotti, quelli in sconto come gli altri, è un ottimo volano in termini di visibilità".

Di martedì mattina il cuore della città non è certamente brulicante di cesenati impegnati nei grandi acquisti, ma è pur vero che le grandi insegne che promettono occasioni più che allettanti non passano inosservate. E invogliano gli avventori quanto meno a una sbirciatina. "Il mondo va in questa direzione – rilancia Romina De Blasi di Mythos in via Zeffirino Re – e serve prenderne atto, con la consapevolezza che aumentare l’interesse della clientela è sempre un aspetto positivo. L’interesse c’è, anche se pure in relazione al Black Friday le tendenze stanno cambiando: qualche anno fa, tutto si concentrava nell’arco di una sola giornata e in quell’occasione c’era un vero ‘assalto’ alle vetrine. Ora il quadro è cambiato, quella ‘febbre’ si è abbassata, ma l’attesa è sempre alta, come pure la voglia di concedersi qualche acquisto di qualità. L’occasione è valida anche per noi commercianti del centro storico: apprezzo molto il fatto che venerdì si svolgerà la ‘Shopping Night’, coi negozi aperti fino a sera tarda, con tanto di spettacoli e iniziative assortite in giro per strade e piazze. Complimenti a chi ha avuto quest’idea, che potrebbe segnare un atteso cambio di passo anche per noi esercenti: lo dimostrano le tantissime adesioni raccolte e la voglia di volersi impegnare – da parte di tutti – a fare squadra in nome del bene comune. E’ un segnale incoraggiante. Aspettiamo i cesenati a braccia aperte".