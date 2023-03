Il vento fa crollare alberi sulle strade

Un vento forte iniziato nella tarda serata di domenica ha causato non pochi danni nel Cesenate e nel Forlivese. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena che sono stati impegnati nella nottata tra domenica e lunedì per riparare ai danni della furia della natura.

Alberi caduti, pali pericolanti e rami spezzati dal vento forte mentre la pioggia cadeva incessante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

Un grosso tronco si è spezzato ed è caduto su un’abitazione in via Cà Rossa nel Forlivese, mentre a Cesena tre alberi sono caduti in strada. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cesena per rimuovere le piante che bloccavano la sede stradale in via Rondani, in via Garampa e in via Montaletto.