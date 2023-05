Il vescovo a Mattarella "Grazie per il bene che fa"

di Andrea Alessandrini

Ad applaudire il presidente Sergio Mattarella, martedì mattina scorsa in prima fila nella platea del teatro Bonci, c’era anche monsignor Douglas Regattieri, vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina dal gennaio 2011 e che nell’ottobre 2024 compirà 75 anni, età canonica per presentare la rinuncia all’ufficio al Pontefice, il quale provvederà eventualmente ad avvicendarlo, dopo aver valutato tutte le circostanze.

Vescovo monsignor Regattieri, può condividere le sue impressioni sull’incontro con il capo dello Stato?

"L’atmosfera è stata solenne ed ho partecipato con gioia all’incontro del Presidente della Repubblica con la città di Cesena al Teatro Bonci. Era convocato il mondo industriale, culturale, commerciale e sociale della città e soprattutto, in ragione del 40° di Macfrut, il comparto agroalimentare e agroindustriale. Ho ascoltato attentamente gli interventi dei relatori, a partire dal sindaco, e quello del Presidente incentrati sul lavoro e l’operosità imprenditoriale in un comparto peculiare del nostro territorio".

Vescovo, a teatro c’erano anche studenti, così come negli spazi esterni le scolaresche che hanno allietato il passaggio di Mattarella. Una giornata memorabile ed educativa anche per loro?

"Era presente al Bonci una significativa rappresentanza di studenti dell’istituto Agrario Garibaldi ed è stato edificante considerare che bella opportunità è stata loro fornita per accrescere il senso civico e il rispetto verso le istituzioni. Più in generale ritengo che la visita del Capo dello Stato sia stato un momento bello in cui Cesena ha avuto l’opportunità di mostrarsi per quello che è: bella, ordinata, tranquilla e coesa".

Cesena ha fatto una bella figura al cospetto del Capo dello Stato?

"Credo che il Presidente abbia colto e apprezzato la freschezza e la spontaneità del carattere dei cesenati: gioviali, spontanei, generosi e accoglienti, secondo la migliore tradizione romagnola".

Lei ha avvicinato il capo dello Stato e gli ha parlato?

"L’ho fatto i ringraziandolo personalmente, a nome della comunità cristiana, per il bene che sta facendo al nostro Paese".