Il vescovo al presepe del folclore

Oggi pomeriggio il vescovo Douglas Regattieri sarà a Gambettola in piazza Foro Boario, alle 15, con il sindaco Letizia Bisacchi e il parroco don Sauro Bagnoli, per l’inaugurazione del Presepe del Folclore. Una tradizione, quella del grande presepe meccanico in piazza, nata nel 1988 e portata avanti fino ad oggi da un gruppo di volontari coordinati da Remigio Pirini. Il presepe è opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio, che da più di 30 anni si dedicano alla costruzione di presepi. Ogni anno il presepe di Gambettola è sempre diverso, di volta in volta i due presepisti scelgono un paese o un borgo della Romagna e ricostruiscono fedelmente, anche nei minimi particolari, piazze, castelli e chiese; inoltre realizzano per intero anche le statuine, i costumi e i movimenti meccanici. Quest’anno il Presepe è stato ambientato nel borgo di Longiano. Resterà aperto al pubblico fino al 7 gennaio. A fianco della capanna ci sarà nei giorni festivi lo stand della associazione Folclore dove si alternano i volontari per offrire ai visitatori assaggi di panettone, ciambella, piadina romagnola, castagne e vin brulè.