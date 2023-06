Il vescovo all’eremita sacerdote: "A Sant’Alberico sarai un artigiano della pace"

L’eremita ora è anche prete. Si è tenuta ieri in Cattedrale a Cesena in occasione della festa di San Giovanni Battista, patrono della città, la solenne concelebrazione eucaristica, alla presenza di autorità civili e militari fra cui il sindaco Enzo Lattuca nel corso della quale il vescovo monsignor Douglas Regattieri ha ordinato ordinerà sacerdote l’eremita di Sant’Alberico Giambattista Ferro (nella foto il momento della consacrazione). Regattieri ha ricordato le vittime delle guerre, quelle dell’alluvione e tutti coloro che hanno subito danni e disagi.

Rivolgendosi all’eremita ordinato sacerdote il vescovo ha detto: "Sei qui non per una tua ingegnosa e affannata scalata o conquista. Ma solo per grazia, solo per dono gratuito e imperscrutabile disegno di Dio. Il tuo sarà soprattutto un ministero di pace. Non sarà un ministero parrocchiale in senso stretto. Insegnerai agli uomini e alle donne del nostro tempo che non si può essere artigiani di pace se non la si possiede nel cuore".

Il vescovo, in apertura, ha ringraziato l’abate del Monte dom Mauro Maccarinelli e il Comune di Cesena per aver concesso ai fedeli la visione in Cattedrale di un corale aperto sulla pagina dedicata a San Giovanni Battista, che Regattieri ha definito "un’opera del Medioevo che ci consegna tra tante altre bellezze". Il settimanale diocesano ’Corriere Cesenate’ ha chiosato in un suo articolo online che "a molti è parso evidente il riferimento che monsignor Regattieri ha inteso fare rispetto al commento sui social del sindaco di Cesena Enzo Lattuca sull’esclusione del giovane da un centro estivo parrocchiale".

Si tratta del giovane di cui era stata postata una foto in cui baciava un ragazzo e a cui non è stato più affidato l’incarico di educatore al centro estivo. Il sindaco Lattuca aveva postato su facebook questo commento: "Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo".