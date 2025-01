Il vescovo comunica il nome del successore

Tre mesi dopo le dimissioni dall’incarico per raggiunti limiti di età (i 75 anni previsti dal Codice di diritto canonico compiuti il 5 ottobre) il vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri ha convocato la comunità diocesana per domani alle 11.45 in Cattedrale "per importanti comunicazioni riguardanti la vita della nostra chiesa di Cesena-Sarsina". Si tratta dell’annuncio del nuovo vescovo scelto da papa Francesco per succedergli. Sino ad allora Regattieri custodirà la notizia nel massimo riserbo.

C’è molta attesa in diocesi, dove Regattieri continuerà a vivere nella casa destinata agli ex vescovi all’Osservanza, per la sua successione, per la possibilità che la diocesi di Cesena-Sarsina possa essere accorpata, secondo una modalità assai utilizzata in questi anni dal pontefice. Nei mesi scorsi era stata ventilata l’ipotesi, suffragata anche da timori dentro gli ambiti ecclesiali, di un accorpamento tra le diocesi di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina con il vescovo di Forlì-Bertinoro Lino Corazza papabile come vescovo. Ipotesi che più volte monsignor Regattieri ha pubblicamente auspicato non si verificasse per i disagi che la diocesi di Cesena-Sarsina si sarebbe trovata a fa fronte senza un vescovo stanziale e argomentando che le due diocesi sono troppo popolose per poter essere accorpate al contrario di altre come è avvenuto di recente, vedi il caso di Modena e Carpi tanto per rimanere nella nostra Regione.

Un tempo come possibili candidati si sarebbero considerati anche i vicari delle diocesi limitrofe e della Regione o di quelle confinanti (il vescovo di Forlì-Bertinoro Corazza, ad esempio, viene da Concordia-Pordenone ma non era vicario), mentre ora le sorprese sono all’ordine del giorno e il criterio della periferia sia geografica, sia esistenziale, vale a dire sacerdoti con lunghe esperienze in missione o nelle situazioni lontane di disagio non garantisce un cursus honorum sul quale azzardare previsioni. Da ambienti ecclesiali, questo sì, viene data per altamente improbabile la possibilità che il successore di Regattieri si un sacerdote cesenate. L’ultimo vescovo nominato di recente nel nostro territorio è quello di San Marino-Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi, con incarichi nella Conferenza episcopale italiana. Domani diventerà il penultimo.

Andrea Alessandrini