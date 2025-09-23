Il vescovo detta la linea: "Poveri al primo posto"

La prima lettera pastorale del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. L’anno pastorale 2025-2026 è stato avviato dalla guida diocesana da sei mesi in diocesi nella chiesa di Sant’Agostino gremita per l’assemblea di presentazione degli orientamenti pastorali. Mons. Caiazzo ha conferito anche il mandato agli educatori che affiancano i preti: catechisti, animatori liturgici, operatori della carità delle parrocchie, alla presenza di sacerdoti, diaconi, rappresentanti delle organizzazioni laicali.

È stato anche diffuso il calendario degli eventi dell’annata pastorale. L’11 ottobre verrà ordinato diacono fra’ Simone Lunedei e il 14 ottobre si terrà il pellegrinaggio diocesano a Roma per il Giubileo.

La ’ lettera ai cristiani della chiesa di Cesena-Sarsina linee pastorali per il 2025-2026’ si intitola ’L’amore di Cristo ci possiede’, scritta di pugno dal vescovo, è un opuscolo di quaranta pagine degne di una attenta riflessione, e non solo da parte dei fedeli. In poche righe non è possibile rendere ragione della profondità del documento, ma alcuni passi danno la cifra del modo di porsi del vescovo. "Quest’anno – afferma Caiazzo – ci soffermeremo sulla virtù teologale della carità. C’è bisogno di operatori della carità con particolare attenzione a chi vive solo, ammalati e anziani, andando oltre lo stile assistenzialistico. La scelta preferenziale dei poveri permette di vedere nell’ultimo non l’oggetto di carità, ma il cuore e i soggetti della progettazione pastorale".

"La prima carità è quella di annunciare il vangelo – sottolinea il vescovo - e nei tempi liturgici di Avvento e Quaresima i lunedì sera terrò delle catechesi aperte a giovani e adulti. Inoltre animerò e guiderò l’adorazione eucaristica una volta al mese in tutte le zone pastorali". Non mancano rilievi, caritatevoli ma fermi. "Carità – prosegue mons. Caiazzo – è evitare nella liturgia di scadere nella banalizzazione del mistero che celebriamo, introducendo elementi che nulla hanno a che fare con i sacramenti". "Avendo visitato quasi tutte le comunità parrocchiali – aggiunge – ho avuto la netta impressione che in diversi casi si vada a ruota libera, senza osservare le norme liturgiche e quelle del messale romano. La spettacolarizzazione e la teatralità prendono il sopravvento sul mistero che si celebra".