Il vescovo Nicolò Anselmi promuove l'unità nelle parrocchie di Castelvecchio

Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha visitato la zona pastorale presso la chiesa di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone. Dopo l’incontro con i sacerdoti e i diaconi e la messa con una quindicina di preti e diaconi c’è stata quella con tutti i collaboratori pastorali e alle 21 l’incontro con i consigli pastorali delle diverse comunità, libero e aperto a tutti.

Sono state interessate le parrocchie di Castelvecchio, Santa Lucia, San Giovanni in Compito-Cesare, Sant’Agata di Montalbano, San Martino di Bagnolo, San Biagio di Roncofreddo, San Mauro Vescovo di San Mauro Pascoli e Santa Maria delle Grazie di Fiumicino. Ha detto il vescovo Nicolò Anselmi: "La cosa più importante che abbiamo vissuto, non è stata la piadina che abbiamo mangiato, ma la messa che abbiamo celebrato con la chiesa piena zeppa di gente."

Ha continuato sottolineando che "la nostra zona si è organizzata in quindici zone pastorali. La nostra diocesi conta 350mila abitanti ed è suddivisa in tante zone pastorali. Questo tema dell’unità, dell’amicizia ha il compito di realizzare le cose che Gesù ci ha insegnato, che ha molto a cuore la comunione e l’amore fra la gente."

Il vescovo ha ribadito che "la chiesa non è un’organizzazione, ma una famiglia che si ama. Ogni tanto sarebbe bello ritrovarsi insieme, pregare insieme, come questa sera, scambiarci le idee. Noi vescovi dell’Emilia Romagna ci vediamo tutti i mesi. La parrocchia è troppo piccola e la diocesi è troppo grande. Per questo la zona pastorale diventa molto importante."

Ha concluso il vescovo Nicolò Anselmi: "La famiglia è molto importante e vanno progettate le iniziative con le famiglie e con i giovani, serve costruire insieme. Il parroco ci sarà sempre anche se non residente, ma attorno ogni parrocchia deve avere un bel gruppo attivo."