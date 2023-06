Il Vespa-raduno sulle colline di Gorolo

Un vespa-raduno dedicato al loro babbo che non c’è più. Oggi a Gorolo di Borghi terrà banco il 17° memorial Daniele Magnani, organizzato in collaborazione con il Vespa Club di Santarcangelo. Alle 8.30 le iscrizioni e alle 10.30 partenza per il tour in Vespa con sosta ristoro al circolo Acli di Montegelli. Poi ritorno a Gorolo con premiazione della Vespa più datata, più stravagante, dei conduttori più giovane e più anziano, quello proveniente da più lontano, ai tre club più numerosi e ci sarà pure l’elezione di Miss Vespa Gorolo. Pranzo allo stand gastronomico. La manifestazione è dedicata dai figli Mattia, Gianluca e Davide al padre Daniele Magnani scomparso a soli 44 anni il 22 giugno 2007 a pochi metri da casa a causa di una rovinosa caduta in bicicletta. Informazioni 392-8275426, mail: [email protected]