Il veterano. Magalotti rievoca le scalate

’La montagna che ci unisce’ è il titolo delle celebrazioni che la sezione Cai di Cesena (Club alpino italiano) ha predisposto per festeggiare i 60 anni di vita. La sezione è stata costituita nel 1965, ‘costola’ della Sezione Cai di Forlì.

Questa sera alle 21, al teatro Bogart di Sant’Egidio di Cesena si tiene l’evento “Voci di montagna”: il coro della Sezione, guidato da Barbara Amaduzzi, proporrà un incontro tra melodie e parole, dove la poesia diventa musica e la musica racconterà le emozioni delle parole. Il coro è composto da 30 soci del Cai di Cesena. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

"I nostri 60 anni" è il titolo dell’appuntamento di domani alle 16 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, a Cesena. Gli interventi del presidente della Sezione Gino Caimmi e del neo presidente regionale Francesco Casanova saranno intervallati da filmati inediti che racconteranno l’attività della sezione.

Tommaso Magalotti, tra i fondatori della Sezione di Cesena, alpinista e artista, parlerà delle prime esperienze di alpinismo vissute dai soci di Cesena negli anni Sessanta e oltre. Di arrampicata e montagna oggi darà testimonianza l’accademico del Cai, il cesenate Samuele Mazzolini. La prevista arrampicata in piazza del Popolo non si svolgerà per motivi indipendenti dagli organizzatori.

La Sezione Cai di Cesena dal 2013 ha sede presso il centro ’I Maceri’ in via Cesenatico 5735, nella ex scuola elementare ora ’Spazio comune’. Il tesseramento 2024 si è concluso contando 1.196 soci, con un incremento di 137 soci rispetto al 2023.