Il vicario generale del vescovo sarà anche parroco a San Domenico

Avvicendamenti di sacerdoti al comando delle parrocchie diocesane. Per la prima volta da quando governa la diocesi il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha effettuato le abituali nomine settembrine e le ha comunicate al termine della tre giorni di aggiornamento per il clero. Ad essere interessate diverse parrocchie dal centro di Cesena ai luoghi più periferici del comprensorio. L’attuale vicario generale della diocesi, monsignor Pier Giulio Diaco, che mantiene il suo incarico di assistere il vescovo nel governo generale della diocesi, sarà il nuovo parroco a San Domenico, al posto di don Firmin Adamon trasferito alla parrocchia di Madonna del Fuoco a Case Castagnoli. Subentra a don Lawrence Arakkathara, nuovo moderatore dell’unità parrocchiale ’Alfero-Monte Comero’, al posto di padre Adolf Majeta Wosa che rientra nella sua comunità religiosa.

Don Emilio Solis è stato nominato parroco a Pievesestina-Sant’Andrea in Bagnolo-San Cristoforo. Al suo posto a Borello andrà don Giovanni Barduzzi che lascia le comunità di Bagnarola-Villalta di Cesenatico affidate a don Alex Mengbwa finora a Ponte Pietra-Ruffio-Macerone.

Il parroco don Giovanni Bianchi rimane come collaboratore del nuovo parroco don Marco Prada, ora a Pievesestina. A San Piero in Bagno torna padre Walter Edgar Milandu finora parroco a Santa Maria della Speranza sostituito da padre Egidio Seneda. Padre Egidio Canil sarà parroco dell’unità parrocchiale longianese al posto di padre Marco Pellegrini trasferito altrove dai frati minori conventuali. Don Rafael Angel Rojas Villamizar diventa cappellano del nuovo cimitero a Tipano, mentre don Antonio Domeniconi, canonico della Cattedrale, sarà aiuto cappellano al Bufalini. Don Alessandro Manzi, parroco a Santa Maria Nuova di Bertinoro, è stato nominato vicario episcopale per la vita consacrata, in sostituzione di don Giovanni Bianchi che lascia per raggiunti limiti di età. Nomine effettive dal primo ottobre.

Andrea Alessandrini