Il viceministro incontra le imprese sui sostegni al made in Italy

Viceministro a Cesena nella sede cesenate di Confcommercio in via Alpi. L’evento, promosso dal coordinamento cittadino di Forza Italia, si terrà lunedì mattina con la visita di Valentino Valentini, 62enne bolognese viceminsitroo delle imprese e del made in Italy. L’iniziativa è stata promossadalla parlamentare Rosaria Tassinari che presenzierà all’evento e che è anche presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna e si pone l’obiettivo di illustrare le politiche di sviluppo industriale e del commercio del governo per le imprese del nostro territorio.

Saranno presenti alla iniziativa il commissario di Forza Italia Cesena Michele Pascarella e il coordinatore provinciale Giuseppe Bettini. Ecco il programma. Alle 9.30 alla sala conferenze di Confcommercio in via Giordano Bruno incontro con le imprese del territorio, associazioni di categoria e cittadini. Seguirà una conferenza stampa. Il viceministro Valentini visiterà poi lo stabilimento Orogel in via Dismano e lo stabilimento Amadori in via Del Rio 400.