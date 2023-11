Il Victor vuole portare il teatro ’Fuoricittà’

Da Monty Banks ad Alda Merini, da Dario Fo a Lucio Dalla. Riparte la rassegna ‘Teatro Fuoricittà’, promossa dal cineteatro Victor, in collaborazione con il ‘Teatro delle Lune’, con sei appuntamenti tra teatro, musica, danza e cultura che da novembre ad aprile animeranno la storica sala di San Vittore. L’obiettivo? Portare il teatro nelle periferie, tra la gente. "Con la seconda edizione della rassegna riprendiamo il tentativo, intrapreso lo scorso anno, di portare fuori città eventi culturali e teatrali in grado di dare significato alla periferia - spiega Fausto Aguzzoni, presidente della cooperativa Amicizia alla gestione del Victor -. L’iniziativa è cresciuta nel tempo e nella passata stagione ha registrato 551 presenze in sei eventi". Un teatro aperto a tutti e per tutti. "Molti artisti hanno cominciato le loro carriere dalle periferie, anche da cinema e teatri di piccole dimensioni possono nascere esperienze importanti - commenta Monica Briganti del Teatro delle Lune, direttrice artistica della rassegna -. Noi cerchiamo di dare spazio ad attori e musicisti del territorio che hanno prodotto opere interessanti perché a Cesena, oltre al Bonci in cui confluiscono compagnie di alto livello e che richiede costi elevati, ci sono pochi luoghi in cui farsi conoscere". La rassegna prenderà il via sabato 18 novembre con un omaggio al grande cantautore Lucio Dalla dal titolo ‘Al centro della confusione’ che vedrà protagonisti il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi, insieme a Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Mauro Gazzoni alla batteria. Il ciclo di appuntamenti entrerà poi nel vivo sabato 16 dicembre con uno spettacolo inedito dedicato a Monty Banks. Il celebre attore cesenate divenuto un’icona del cinema muto internazionale sarà portato in scena dalle voci di Monica Briganti, Maurizio Mastrandrea e Alessandro Pieri, affiancati dalla cantante Liana Mussoni e dalle musiche della Swing Epoque Jazz per una serata tra immagini, video d’epoca e reading teatrale. Spazio alla danza nell’appuntamento, in prima nazionale, ‘Kantico. Dell’amore umano’, in programma venerdì 26 gennaio, con le performance di Claudia Turroni, in arte Amira, Elena Ricci e Astrid Luttger, sul palco insieme agli attori Monica Briganti e Mirko Ciorciari e al musicista Lorenzo Gasperoni. Il 23 febbraio sarà invece la volta dello spettacolo ‘Io e te’, a cura di Progettominierath8z, con Thomas Otto Zinzi e Laura Frascarelli. Alla storia di Alda Merini, tra le più grandi poetesse e scrittrici del Novecento, sarà dedicato lo spettacolo di e con Monica Briganti ‘Quelle come me’, che si terrà il 22 marzo. In scena anche la cantante Martina Casadei e Andrea Cordella alla tastiera. A chiudere la rassegna sarà, infine, l’omaggio a Dario Fo ‘Lo Fo…io’ della compagnia riminese Korekanè capitanata da Alberto Guiducci. Tutte le serate avranno inizio alle 21.15 con ingresso a 10 euro, per informazioni e prenotazioni: 3756700022 - 3392427674.

Dal centro ai quartieri per un progetto, messo in piedi senza finanziamenti pubblici, che vuole rappresentare un atto di coraggio. "Da alcuni anni - continua Monica Briganti - la nostra compagnia non riceve contributi nonostante partecipi a bandi comunali. L’amministrazione spesso si disinteressa di realtà ed artisti emergenti". "I bandi finiscono per essere trappole mortali - evidenzia Maurizio Mastrandrea del Teatro delle Lune - la componente culturale e artistica finisce per essere relegata rispetto a quella burocratica".

Cristina Gennari