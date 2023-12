Il videomapping? Meglio sui palazzi degradati

Sono ormai troppi anni che il Conservatorio Maderna non vede l’ora di lasciare il non più adeguato, eppur prestigioso palazzo Guidi in corso Comandini. Il Comune di Cesena gli ha affidato il palazzo Mazzini Marinelli, di proprietà comunale, siglando una concessione gratuita con scadenza al 2052. Dovrà sorgervi la Casa della Musica dove sarà ospitato anche l’istituto musicale Corelli. Se e quando si troveranno i soldi, variabile non secondaria. Il Maderna li cerca e si è candidato al bando di alta formazione artistica e musicale Afam per la ristrutturazione edilizia con una richiesta di finanziamento di quasi di quattro milioni per il progetto della Casa della Musica.

In annosa attesa di sistemazione il Conservatorio resta attraccato a palazzo Guidi, splendido palazzo eretto nel 1700, dove alloggiò anche Napoleone nel 1797. In seguito fu acquistato dalla Banca Popolare di Cesena e nei primi del ’900 passò al Comune che lo adibì a scuola e subì modifiche strutturali che mutarono la fisionomia.

Nella corte interna si svolgono le proiezioni dell’arena San Biagio. Il futuro di palazzo Guidi, se e quando non ospiterà più il Conservatorio, è una incognita, sia in termini di possibile rigenerazione che di rifunzionalizzazione. Il videomapping sotto Natale per tenere viva l’attenzione sugli edifici storici degradati, palazzo Guidi non è solo, potrebbe essere un’idea provocatoria, ma è assai costosa per le casse comunali e forse anche per quelle dello sponsor.