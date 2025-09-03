Il vino dell’azienda biodinamica: "Grazie ai corni di letame nel terreno le nostre bottiglie voleranno a New York"

La pioggia che quest’estate è caduta frequentemente ha evitato i problemi di siccità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, ma ha scombussolato il calendario dei viticoltori. "Avevamo previsto di iniziare la vendemmia la settimana scorsa – dice Paride Benedetti che insieme alla figlia Rosa conduce la Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno, una delle due aziende vitivinicole biodinamiche della Romagna (l’altra è la Tenuta Mara di San Clemente, nel Riminese) – ma abbiamo dovuto rimandare. Speriamo di iniziare a giorni con le uve bianche per gli spumanti".

Perché la scelta della coltivazione biodinamica?

"Mi sono laureato in scienze agrarie all’Università di Bologna dove ci insegnavano l’utilizzo dei pesticidi per massimizzare le rese e quindi i profitti. Mi imbattei in quel che diceva il filosofo e pedagogo austriaco Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, che nel 1924 a Koberwitz tenne una serie di otto lezioni per agricoltori dove il tema centrale era la salute della terra e il mantenimento della fertilità al fine di migliorare la qualità degli alimenti destinati a nutrire l’uomo. Cose ben diverse da quelle che ci insegnavano all’università".

Quindi cosa fece?

"Dopo la laurea tornai a casa e presi in mano l’azienda agricola che mio padre aveva acquistato nel 1972; era già biologica, ma io andai oltre perché l’azienda agricola è come un corpo umano che deve essere autosufficiente".

Ci spieghi meglio.

"L’uso dei concimi chimici e degli antiparassitari incrementa le rese, ma rende sterile il terreno. Noi vogliamo renderlo di nuovo fertile e di fare in modo che la pianta si protegga da sola dai parassiti. L’azienda biodinamica deve avere animali per produrre il letame col quale concimare. Poi utilizziamo piante come l’ortica e la camomilla per dinamizzare il terreno. Sono principi che ritroviamo nell’omeopatia".

E la storia del letame che matura nei corni dei bovini?

"Sembra una favola, ma non lo è: il corno dei bovini non è solo un’arma di difesa, ma un’antenna che capta l’energia del cosmo. Riempiamo i corni con il letame e lo lasciamo maturare nel terreno. Dal 29 settembre, giorno di San Michele, a Pasqua raccoglie l’energia che poi cederà al terreno. Anche il rapporto della pianta col sole va ottimizzato attraverso l’uso del silicio".

Alla fine il vino della sua azienda biodinamica è più buono?

"Secondo noi sì, ma non solo secondo noi: il nostro Sangiovese Sassignolo è stato scelto dal Consorzio Vini di Romagna insieme ad altri nove Sangiovese rappresentati le varie sottozone per essere presentato a New York a metà ottobre in una masterclass della prestigiosa rivista Wine Enthusiast; ci andrà mia figlia Rosa".

E i prezzi?

"Sono un po’ più alti del mercato, ma è comprensibile: una nostra vite produce circa 1,5 chilogrammi di uva, una vite coltivata con i metodi convenzionali dieci volte tanto. E noi facciamo la vendemmia manuale, non meccanizzata, anche se è sempre più faticoso trovare la manodopera".

Quante bottiglie producete? "Circa 200.000 all’anno, il 30% va all’esportazione soprattutto nel Nord Europa dove c’è più sensibilità a questi temi. E ogni anno cresciamo un po’; speriamo di allargare presto la cantina perché ormai stiamo stretti". Chi vi controlla?

"Due organismi fanno ogni sei mesi controlli del terreno, delle foglie delle viti e del vino prodotto. Non si può sgarrare".