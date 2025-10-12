’Il volatore’ di Francesco Gobbi oggi all’oratorio San Rocco

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Comune di Gatteo presenta lo spettacolo “Il Volatore”, di e con Francesco Gobbi, in programma oggi alle 17.30 all’oratorio San Rocco. Liberamente ispirato agli scritti di Danilo Casadei, noto come “Baciola”, Il Volatore è un racconto poetico, sospeso tra realtà e immaginazione, che narra la storia vera di un uomo che ha affrontato le proprie fragilità con coraggio, lucidità e un’incredibile forza interiore. Attraverso le parole di Francesco Gobbi e le musiche originali di Francesco Bucci, lo spettacolo dà voce a chi spesso rimane invisibile, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso su un’esperienza umana profonda e autentica. Lo spettacolo non svela mai se, il suo sogno, quello di volare, riuscirà a compierlo, non si capirà bene se sarà il sogno dell’uno o l’illusione dell’altro, dell’attore, quell’attore che, in una fantasia ha conosciuto la pazzia di un uomo, dapprima senza un volto poi...conoscendo la storia di Baciola, ha cercato prima di dipingerlo narrando i suoi racconti poi di incontrarlo e, in fine, di vederlo volare via…

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377.