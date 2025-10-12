Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Cesena
Cronaca’Il volatore’ di Francesco Gobbi oggi all’oratorio San Rocco
12 ott 2025
REDAZIONE CESENA
’Il volatore’ di Francesco Gobbi oggi all’oratorio San Rocco

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Comune di Gatteo presenta lo spettacolo “Il Volatore”, di e con Francesco Gobbi, in programma oggi alle 17.30 all’oratorio San Rocco. Liberamente ispirato agli scritti di Danilo Casadei, noto come “Baciola”, Il Volatore è un racconto poetico, sospeso tra realtà e immaginazione, che narra la storia vera di un uomo che ha affrontato le proprie fragilità con coraggio, lucidità e un’incredibile forza interiore. Attraverso le parole di Francesco Gobbi e le musiche originali di Francesco Bucci, lo spettacolo dà voce a chi spesso rimane invisibile, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso su un’esperienza umana profonda e autentica. Lo spettacolo non svela mai se, il suo sogno, quello di volare, riuscirà a compierlo, non si capirà bene se sarà il sogno dell’uno o l’illusione dell’altro, dell’attore, quell’attore che, in una fantasia ha conosciuto la pazzia di un uomo, dapprima senza un volto poi...conoscendo la storia di Baciola, ha cercato prima di dipingerlo narrando i suoi racconti poi di incontrarlo e, in fine, di vederlo volare via…

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377.

© Riproduzione riservata