Il Volley Club cerca nuovo slancio. Ora i playoff sono solo a un punto

A cercare conferme sotto l’albero di Natale c’è anche l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley di serie B1 femminile pare essere riuscita a mettersi alle spalle un periodo difficile che aveva fatto scivolare la squadra di coach Lucchi dalla vetta del torneo fino a fuori dalla zona playoff.

In effetti se il campionato terminasse ora, le cesenati sarebbero autorizzate a pensare alle vacanze, ma i conti sono ancora del tutto aperti e non soltanto perché il torneo è ancora lunghissimo.

Le bianconere hanno pagato a caro prezzo l’infortunio che ha tenuto a lungo fuori dal campo capitan Giada Benazzi e al quale un gruppo giovanissimo composto in larga parte da atlete del vivaio non è riuscito a rispondere come avrebbe potuto.

Ma a cavallo di fine anno, più che i rimpianti contano le prospettive. Quelle cesenati sono in effetti decisamente interessanti. Intanto perché prima della vacanze la squadra si è andata a prendere una vittoria interna importante contro le venete di Giorgione, successo che, ottenuto al tiebreak, ha permesso di aggiungere punti a una classifica che vede le romagnole al quinto posto con soltanto una lunghezza di ritardo dalla porta che vale l’accesso alla post season. La sosta dovrà servire a ricalibrare definitivamente il gruppo: se si tornerà a vedere la Cesena di inizio stagione, tutto può essere davvero possibile.