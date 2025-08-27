Il Volley Club in campo. Lucchi: "Avanti tutta"

Il Volley Club targato Elettromeccanica Angelini scende in campo, ritrovando la rete del Carisport e piazzandosi ai blocchi di partenza di un campionato, quello di B1 femminile, che promette di regalare emozioni forti, visto che quello che inizierà nel fine settimana del 12 ottobre sarà il torneo che farà da apripista alla nascita della A3.

Coach Cristiano Lucchi, da dove ripartite?

"Da un percorso al quale vogliamo dare continuità. Parlando alla squadra, ho citato gli enormi stimoli che abbiamo davanti. Dopo due annate concluse con l’accesso ai playoff, ora si presenta un’occasione più unica che rara: la riforma dei campionati ci mette nelle condizioni di ambire, legittimamente, a un salto di categoria che sarebbe storico".

Ma non facile.

"Le cose facili non sono belle. E’ vero, sarà durissima, perché ovviamente tante squadre hanno colto in questa finestra una ghiotta opportunità e hanno rafforzato gli organici. Lo abbiamo fatto anche noi, inserendo giocatrici di ottimo livello e dando fiducia alle giovani che stanno crescendo forte. Alla vigilia, scorrendo i roster, vedo tanto equilibrio: non penso che ci saranno club in fuga, credo invece che ogni partita avrà un peso specifico molto alto e che dunque bisognerà restare sul pezzo per tutto il torneo. Le prime tre si prenderanno direttamente la A3: vogliamo essere lì".

Avete apportato tante modifiche, a partire dalla promozione della 17enne Pasini al ruolo di opposto titolare.

"Credo sia pronta. E’ una sfida che entusiasma anche lei: ne abbiamo parlato e l’opportunità di avere un ruolo da protagonista in B1 la sta motivando molto. A questo aggiungo che Giada Benazzi, il nostro capitano, proprio per dare spazio ad Amelia ha deciso di reinventarsi in un ruolo che non era mai stato suo. Accettare una sfida di questo genere a più di 30 anni non è semplice e a maggior ragione testimonia una determinazione e una leadership che fanno di Giada un vero valore aggiunto". Poi ci sono i nuovi arrivi.

"Gli ingressi di Parise e Menini sono decisamente importanti, così come quelli del libero Gregori, che sarà un riferimento in appoggio a Benazzi in fase di ricezione, o di Cangini. Grande fiducia anche in Galletti in cabina di regia, ma senza mettere nessuno in secondo piano, dalle giovani Signorini, Oke e Casalini, alle importanti conferme della scorsa stagione. Insomma, sono convinto che la società abbia allestito davvero un ottimo gruppo".

Un gruppo che è tornato a varcare la soglia del Carisport.

"E’ stata una grande emozione: il nostro palazzetto, pienamente ristrutturato, è un fiore all’occhiello che può tranquillamente meritarsi le attenzioni federali. Ha ottimi spazi e tutto quello che serve per allenarsi al meglio. Penso alla prima squadra, ma anche alle giovanili. Davvero un valore aggiunto, tanto più per uno come me: mi piace prendermi i miei tempi e avere i miei spazi per curare i dettagli di ogni allenamento. Siamo davvero nelle condizioni di sfruttare al meglio le nostre capacità. Ci aspettano sette settimane di allenamenti intensi per farci trovare pronti all’avvio del torneo".

Sognare in grande dunque ora è legittimo?

"L’appetito vien mangiando. Nelle ultime due stagioni siamo sempre arrivati ai playoff, superando anche una serie di difficoltà non semplici da affrontare, tra imprevisti e infortuni. Gli sponsor e la società ci credono. E ci sperano. E’ giusto che sia così. Pur senza pressioni e mantenendo il solito clima che caratterizza questo club, andremo in campo per scrivere una nuova pagina di storia".