Il Volley Club ora può davvero sognare . Sarà decisivo il big match a Vicenza

L’Elettromeccanica Angelini continua la sua striscia positiva, conquistando la sesta vittoria consecutiva nel campionato di volley di serie B1 femminile: contro Clementina, Cesena si riscatta dall’andata e vince 3-1 (25-16, 25-17, 16-25, 25-18), trascinata da una prestazione dominante di capitan Benazzi e da una straordinaria prova a muro (ben 18 quelli piazzati dalla squadra). La vittoria delle bianconere coincide con la sconfitta di Vicenza (contro la capolista Bologna) e l’Angelini aggancia così le venete a quota 44 punti in classifica, anche se rimane al quarto posto per via del minor numero di vittorie.

La partita. L’avvio del primo set è caratterizzato da scambi lunghi, Clementina al servizio è fastidiosa (8-11), Vallicelli si immola in difesa e Benazzi piazza un muro perentorio che riduce il gap (15-16). Coach Lucchi inserisce Marchi al servizio e proprio lei dà il via al break decisivo: batte bene, ricostruisce con grande precisione, innescando un’ispirata Benazzi (21-16) e firma un ace (24-16). Poi chiude Pinali in diagonale per il 25-16.

Nel secondo parziale, le bianconere trovano il primo strappo con la seconda linea di Benazzi (7-4), alla quale si aggiunge Vecchi che mura da sola l’opposto (14-11); Cesena tuttavia continua a faticare in ricezione e concede diverse free ball, ma è il muro a fare la differenza grazie a Benazzi (17-14), Guardigli (20-15) e infine Caniato che chiude 25-17.

Nel terzo set Clementina dai nove metri è sempre più incisiva (7-12, 11-16); coach Lucchi tenta il doppio cambio Conficoni-Pasini ma le marchigiane proseguono la loro marcia (13-22). Caniato è l’ultima a mollare (15-24), ma da sola non basta.

Nell’ultimo set Cesena reagisce con carattere: Vallicelli si ’diverte’ con i centrali, Guardigli c’è (8-5) e Caniato idem (12-8). Benazzi va a segno anche con stacco a un piede (15-11), seguita da un ace di Pinali (18-12) e da un nuovo muro granitico della solita Benazzi (22-17). Il sigillo lo mette ancora Pinali.

A livello individuale, Benazzi firma 28 punti di cui 1 ace e 7 muri; molto bene anche i centrali, con 11 punti per Caniato (4 muri e un incredibile 88% in attacco) e 10 per Guardigli (4 muri e 67% in attacco).

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è dunque attualmente ancora fuori dai playoff seppur con gli stessi punti della terza della classe Vicenza (44), la seconda Riccione è comunque avanti di una sola lunghezza: le ragazze di coach Lucchi si preparano a una trasferta decisiva, ovvero allo scontro diretto del prossimo weekend proprio in casa delle vicentine.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Marchi 1, Casali, Molari, Vecchi 5, Pinali 6, Pasini, Guardigli 10, Benazzi 28, Conficoni, Caniato 11, Vallicelli 4; ne: Casalini (L2), Oke. All. Lucchi.