Il Volley Club torna a scalare la classifica. Affondare Jesi è valso il quarto posto

Corroborante vittoria per l’Elettromeccanica Angelini che nel campionato di volley di serie B1 femminile ha battuto Jesi 3-1 (25-9, 25-27, 25-20, 25-15). Le bianconere sono partite col turbo, chiudendo il primo set in meno di 20 minuti e lasciando alle avversarie soltanto 9 punti, poi un leggero calo al servizio ha agevolato le avversarie nel secondo parziale, ma negli ultimi due, il match non è mai stato in discussione, con le bianconere che hanno messo in campo un cambiopalla estremamente efficace e una solida prestazione a muro (12 quelli complessivi contro i 6 delle marchigiane).

La partita. Nel primo set l’Elettromeccanica Angelini mette in campo il suo lato più spietato e macina punti in velocità: Vecchi manda in confusione la ricezione avversaria (10-3), Calisesi è fenomenale in difesa, Guardigli stampa un gran muro (18-6) e Benazzi chiude i giochi.

Nel secondo set Jesi cambia registro e prende il largo (6-10), Pinali va a segno dalla seconda linea con stacco a un piede (12-15), Cesena impatta (22-22) e ribalta l’inerzia, ma Jesi annulla due set point, si riporta avanti murando Benazzi (25-26) e chiude con un ace grazie allo zampino del net 25-27.

Il terzo parziale è un botta e risposta (8-8) finché Cesena piazza il break con il muro a uno di Vallicelli (11-9). Benazzi passa in mezzo al muro (17-16), Pinali gioca sulle mani (22-17), Guardigli va giù in fast al secondo tentativo (24-20) e subito dopo chiude Caniato 25-20.

L’ultimo set ricalca un po’ il primo, con Cesena che allunga trascinata dai muri di Guardigli e dalle giocate di Pinali (8-2). Mani fuori di Benazzi (16-7), Vallicelli chiude un’azione eterna con un pallonetto di seconda (18-9), entra Molari al servizio ed è ace (20-11), mentre Pinali mette il sigillo con una cannonata in diagonale.

Tra i singoli, Benazzi chiude con 18 punti (1 muro) seguita a ruota da Pinali autrice di 17 punti (di cui 2 ace, 1 muro e l’89% di positività in ricezione). Vecchi va a segno 14 volte (3 ace, 1 muro e 71% in ricezione) e in doppia cifra arriva anche Guardigli (10 di cui 1 ace e 5 muri).

L’Elettromeccanica Angelini sale così al quarto posto in classifica con 30 punti, a -2 dalla zona playoff; il prossimo weekend è prevista la sosta di campionato in concomitanza con le elezioni del prossimo Consiglio Federale Nazionale e così le bianconere torneranno in campo sabato 1 marzo a Teramo, fanalino di coda del girone C.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Molari 1, Oke, Vecchi 14, Pinali 17, Guardigli 10, Benazzi 18, Caniato 6, Vallicelli 6; ne: Casali, Pasini, Marchi (L2), Conficoni. All. Lucchi.