Il voto nei seggi cesenati Schlein prevale solo in 4

di Andrea Alessandrini

Per quel che può contare, ora che la sorprendente svolta ha sparigliato le carte avviando da ieri il nuovo corso del Pd con segretaria Elly Schlein, quelle del 26 febbraio nei comuni del Cesenate passeranno agli annali come le primarie in cui Bonaccini ha battuto nettamente la rivale trionfatrice finale su scala nazionale con il 60% contro il 40%, percentuali pulite.

Le preferenze per il presidente sono state 3.616, quelle per la sua ex vice 2.411. Ma il governatore dell’Emilia Romagna, quel 60% lo aveva già preso alle votazioni delle mozioni degli iscritti (500 votanti), mentre Elly Schlein, che si era fermata al 25% è salita di 15 punti grazie all’apporto di altri iscritti ma soprattutto dei simpatizzanti che sono andati a votare domenica, per un totale di 6.066. Non 7.150 come nel 2019, ma non c’è stato il flop che alcuni temevano.

Addentrandoci nella mappa dei 43 seggi cesenati, Bonaccini ha prevalso in 39. La percentuale più alta l’ha ottenuta a Sogliano, seggio di Rontagnano con un più che bulgaro 90,48%: 19 dei 21 votanti. A Sogliano Gualdo l’82%, a Roncofreddo l’85,19%, al seggio del Cervese Nord a Cesena il 73,53. Elly Schlein ha prevalso in quattro seggi: al centro sociale la Fiorita con il 54,46%, al quartiere Al Mare con il 55,14%, a Borghi con il 55,77% e all’ex sala Avis di Cesena con il 53,27%.

Ma non è il caso di andare a cercare zone del cesenate in cui il comitato sostenitore di Elly Schlein sia stimabile più forte in un contesto di roccaforte bonacciniana, con il sostegno al governatore praticamente di di tutto il gruppo dirigente territoriale, a partire dai sindaci e dai segretari. È vero, ad esempio, che di Gambettola sono due promotori del comitato pro nuova segretaria – l’assessora Serena Zavalloni e l’ex segretario comunale Luca Bussandri ora presidente Anpi Rubicone – ma nel seggio di quel comune Bonaccini si è imposto con il 57,14%, sostenuto anche dalla sindaca Letizia Bisacchi.

"I voti che Elly ha raccolto nel nostro territorio – spiega l’assessora Serena Zavalloni – sono un flusso provenuto da tutte le parti, da parte di scontenti che si sono riavvicinati, giovani che hanno sentito sbocciare la vera grande novità, che rende anche il 40% sul nostro territorio un’affermazione rimarchevole, visto l’esito del voto degli iscritti sulle mozioni".