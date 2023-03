Il voto per Elly Schlein, l’apparato del Pd e i cattolici

"La deduzione – prosegue Marcatelli – è che l’apparato del Pd è contestato nelle sue scelte e nella sua visione politica dai suoi stessi simpatizzanti e quindi questo apparato non rappresenta affatto i suoi simpatizzanti. E anche se a Cesena pare sia andata diversamente, il fatto rimane incontestabile: il Pd èspaccato in due sul filo del 50 per cento a testa. Concludo citando un cattolico che è stato fra i fondatori del PD, Beppe Fioroni, che ha dichiarato a TV2000: ‘Quello che è nato è un Pd distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva insieme culture politiche diverse dalla sinistra al centro, con i cattolici democratici, i popolari e la Margherita. Oggi legittimamente diventa un partito di sinistra che nulla a che fare con la nostra storia, con i nostri valori e la nostra tradizione’. Un problema in più per i cattolici locali".

Egregio Marcatelli, condivido lo sconcerto per l’ingenuità che rasenta l’autolesionismo con il quale il Pd utilizza lo strumento delle primarie (ma non dimentichiamo che ci sono partiti che hanno scelto i parlamentari e i ministri con una manciata di voti online...). Per quanto riguarda i cattolici a sinistra staremo a vedere: come dice Prodi (che è un punto di riferimento della Schlein) ormai sono ‘adulti’.